أحمدي نجاد: طالبان تعود بأفغانستان إلى العصر الحجري

هاجم الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان، معتبرا أن الحركة تقتل المواطنين الأفغان وتحتل بلادهم وتقوم بأفعال ”شيطانية“ على حد تعبيره.

وقال أحمدي نجاد في لقاء مع قناة تليفزيونية أفغانية ردا على سؤال حول تعريف حركة طالبان من وجهة نظره ”إن من يحصل على الأسلحة بمساعدة ودعم الآخرين، ويقتل الناس ليحتل بلادهم، ثم يقول سوف نؤسس حكومة إسلامية، فهو متحجر، وضد الإسلام، وما يقومون به فعل شيطاني في رأيي“.

ووصف الرئيس الإيراني الأسبق، سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان بأنها ”عودة إلى العصر الحجري“ على حد تعبيره.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها أحمدي نجاد حركة طالبان، فبعدما أحرزت الحركة تقدما عسكريا ملحوظا وسيطرت على أغلب الولايات في أفغانستان، حذر الرئيس الإيراني الأسبق من أن ”طالبان ستشكل خطرا وتهديدا كبيرين على أمن إيران بل وأمن المنطقة“.

ووصف نجاد حركة طالبان في تصريحات سابقة بأنها ”عنيفة وغير إنسانية“، معتبرا أن الحركة تريد ”السيطرة على أفغانستان بمساعدة أجنبية وبقوة السلاح“.

وألمح نجاد إلى وجود ”تنسيق أمني بين طالبان وطهران“، حيث وجّه تساؤلا لمسؤولي النظام الإيراني قائلا ”لماذا يجب أن تكون طالبان ذات أهمية للبعض في مؤسساتنا الأمنية؟“

يُذكر أن نجاد أعلن عن تلقيه تهديدات من جهات أمنية إيرانية، وذلك بعد مرور أقل من أسبوعين على تصريحاته التي هاجم فيها حركة طالبان.

وكان الرئيس الإيراني الأسبق قد صرح في مقطع فيديو عن تلقيه ما أسماها بـ ”تهديدات أمنية بحقه وعدد من المقربين منه“ وذلك من قبل مسؤول أمني رفيع لم يكشف عن هويته.

وكشف نجاد أن أحد المسؤولين الأمنيين الكبار تواصل معه، وأكد له بأنهم يواجهون في الأجهزة الأمنية ضغوطا متصاعدة، وأقر بأن هذه الأجهزة تتولى بالأساس مسألة طالبان، ويجب أن يتوقف (أحمدي نجاد) عن هذا النهج (أي مهاجمة حركة طالبان)“.

وأعلنت حركة طالبان، مساء الجمعة عن سيطرتها على كامل أفغانستان، وذلك بعدما أكدت اقتحامها مدينة ”بنشجير“؛ والتي كانت آخر مدينة خارج سيطرة حركة طالبان.