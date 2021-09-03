وزير الخارجية الأمريكي يبحث في قطر وألمانيا تطورات أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينيكن، اليوم الجمعة، أنه سيتوجه بداية الأسبوع المقبل إلى قطر التي تستضيف الدبلوماسيين الأمريكيين المكلفين بملف أفغانستان، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وتُجرى في قطر، المحادثات بين المجتمع الدولي وطالبان.

ولم يوضح بلينيكن، ما إذا كان سيلتقي في الدوحة ممثلين للحركة.

كذلك، سيتوجه بلينكين إلى ألمانيا، حيث سيترأس مع نظيره الألماني هايكو ماس اجتماعًا وزاريًا عبر الفيديو مخصصًا لأفغانستان، يشارك فيه ممثلو 20 دولة.

ويأتي الكشف عن موعد الزيارتين، بعد ساعات على إعلان حركة طالبان الأفغانية، أنها تسيطر حاليًا على كامل أنحاء أفغانستان، بما في ذلك إقليم وادي بانجشير الذي لجأت إليه قوات من المعارضة، وذلك في وقت انطلقت فيه الاحتفالات بإطلاق كثيف للنيران في العاصمة كابول، بحسب وكالة ”رويترز“.

وقال أحد قادة طالبان: ”بفضل الله عز وجل، نسيطر الآن على كل أفغانستان، هُزم مثيرو المتاعب، وبانجشير تحت سيطرتنا حاليًا“.

وكان نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح، أحد زعماء قوات المعارضة، قد أبلغ تلفزيون ”طلوع“ الإخباري أن التقارير التي أفادت بأنه قد فرَّ من البلاد غير صحيحة.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أعلنت المقاومة المناهضة لحركة طالبان مشاركتها في قتال ”عنيف“ ضد مقاتلين إسلاميين يحاصرون وادي بانجشير، المركز الوحيد للمعارضة المسلحة للنظام الأفغاني الجديد، كما ذكرت ”فرانس برس“.

وقال علي ميسم نظري، الناطق باسم الجبهة الوطنية للمقاومة، التي تضم ميليشيات مناهضة لحركة طالبان وأفرادًا سابقين في القوات الأفغانية ”هناك قتال عنيف في بانجشير“.

وأضاف نظري أن ”مسعود مشغول في الدفاع عن الوادي“ في إشارة إلى أحمد مسعود نجل القائد أحمد شاه مسعود، وهو شخصية مقاومة للسوفييت، وحركة طالبان، اغتاله تنظيم القاعدة، في 9 سبتمبر/ أيلول 2001.

وأفادت الجبهة الوطنية للمقاومة في البداية عن خسائر كبيرة في صفوف طالبان، مؤكدة أنها صدت الهجوم، وفي المقابل تفيد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الموالية لحركة طالبان بأن 31 من مقاومي بانشير قُتلوا.

وقالت منظمة ”إميرجنسي“ الإيطالية غير الحكومية على موقع ”تويتر“، إنها استقبلت في مستشفى تابع لها في كابول ” 4 جرحى و 4 قتلى، نتيجة القتال في غلبهار“ عند مداخل وادي بانجشير.