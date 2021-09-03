ترقب صدور قرار إسرائيلي بشأن هدم قرية "خان الأحمر" في القدس

تواجه الحكومة الإسرائيلية، خلال الأيام المقبلة، مأزقًا جديدًا بعد تغلبها على مأزق خاص آخر بالموازنة العامة، حيث سيترتب عليها إبداء موقفها النهائي من قضية هدم قرية خان الأحمر، شرق القدس.

وصدر قرار بحق القرية من المحكمة الإسرائيلية العليا بالهدم والإخلاء منذ العام 2018، إلا أنه لم ينفذ، وفقًا لما أورده موقع ”سروغيم“ الإخباري، اليوم الجمعة.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت قرارًا، في تموز / يوليو الماضي، بإمهال الحكومة 6 أسابيع لحل قضية خان الأحمر، وأكدت أنها ليست بصدد منح هذه الحكومة مهلة أخرى، ما دفع الموقع لوصف الأمر بأنه ”لغم“ جديد أمام حكومة بينيت يهدد سلامتها، نظرًا لتباين مواقف الأحزاب الائتلافية في هذا الصدد.

ولفت الموقع إلى أنه سيكون على الحكومة الإسرائيلية تقديم موقفها النهائي، يوم الأحد المقبل، بشأن إخلاء القرية، وهو موعد نفاد المهلة التي منحتها المحكمة العليا.

وأشار إلى أنه خلال المباحثات في الأيام الأخيرة، بلورت المؤسسة العسكرية موقفًا يوصي بعدم إخلاء القرية حاليًا، مع استمرار المفاوضات مع السكان البدو وإقناعهم بالانتقال إلى مكان آخر.

ونوه إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة خلال المباحثات، هو مطالبة المحكمة العليا بمهلة أخرى، لكن من غير المعروف كيف سترد المحكمة التي كانت أكدت أن تلك هي المهلة الأخيرة.

واستند الموقع إلى معلومات وردت في تقرير لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“، أشارت إلى أن الحكومة منقسمة إلى معسكرين في هذا الصدد، المعسكر الأول يضم وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية ورئيس الوزراء البديل يائير لابيد، وقالت إنهما يؤيدان تأجيل خطوة الإخلاء، في مقابل المعسكر اليميني الذي يعارض عدم الإخلاء.

ويقود المعسكر الداعم لهدم القرية الجناح اليميني وعلى رأسه حزب ”يمينا“ برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، فضلًا عن الوزيرة إيليت شاكيد، كما يدعم قرار الإخلاء والهدم وزير المالية أفيغدور ليبرمان، وحزب ”إسرائيل بيتنا“، فضلًا عن وزير القضاء جدعون ساعار وحزبه ”أمل جديد“.

وبين الموقع العبري، أن رئيس الوزراء بينيت يواجه مأزقًا كبيرًا في هذا الصدد، حيث إنه لو قرر أن تضع الحكومة موقفًا أمام المحكمة ينص على استمرار المفاوضات مع سكان قرية خان الأحمر بشأن الإخلاء، فإنه بذلك سيثير ضده حالة من الاحتقان السياسي داخل أوساط اليمين، والتي تتهمه بموالاة اليسار.

وفي الوقت نفسه، إذا طالبت الحكومة بمنحها مهلة إضافية ولم تقدم رأيًا محددًا بشأن الإخلاء سينظر جمهور اليمين إلى الخطوة على أنها تأجيل آخر للإخلاء، وتساهل من جانب بينيت أمام الأحزاب المعارضة للخطوة، وعلى رأسها بالأساس حزب ”القائمة العربية الموحدة“ بزعامة منصور عباس.

ويقول مؤيدو قرار الهدم والإخلاء إن قرية ”الخان الأحمر“ تضم مساكن عشوائية دون تصاريح، ويشكل قربها من الطريق السريع خطرًا على حياة سكانها، بينما يقول معارضو القرار إن الحديث يجري عن مخطط لخلق تواصل عمراني بين مستوطنة ”معاليه أدوميم“ والقدس المحتلة، ويزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أجزاء الضفة الغربية.

وتقع القرية بين مستوطنة ”معاليه أدوميم“ قرب القدس ومستوطنة ”كفار أدوميم“ الأصغر إلى الشمال الشرقي، ويقطنها نحو 180 بدويًا، يعيشون في أكواخ من الصفيح والخشب، ويعملون برعي الأغنام، وينتمي هؤلاء السكان إلى قبيلة الجهالين البدوية، التي طردها الجيش الإسرائيلي من جنوب إسرائيل في خمسينيات القرن الماضي.