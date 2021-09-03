طالبان: نسيطر الآن على جميع أنحاء أفغانستان

ذكرت ثلاثة مصادر من حركة طالبان الأفغانية، اليوم الجمعة، أن الحركة تسيطر حاليا على كامل أنحاء أفغانستان، بما في ذلك إقليم وادي بنشجير، الذي لجأت إليه قوات من المعارضة، وذلك في وقت انطلقت فيه الاحتفالات بإطلاق كثيف للنيران في العاصمة كابول، بحسب وكالة ”رويترز“.

وقال أحد قادة طالبان: ”بفضل الله عز وجل، نسيطر الآن على كل أفغانستان. هزم مثيرو المتاعب وبنشجير تحت سيطرتنا حاليا“.

ولم يتسنَ حتى الآن التحقق من التقارير.

وكان نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح، أحد زعماء قوات المعارضة، قد أبلغ تلفزيون طلوع الإخباري أن التقارير التي أفادت بأنه قد فر من البلاد غير صحيحة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت المقاومة المناهضة لحركة طالبان مشاركتها في قتال ”عنيف“ ضد مقاتلين إسلاميين يحاصرون وادي بانجشير، المركز الوحيد للمعارضة المسلحة للنظام الأفغاني الجديد، كما ذكرت ”فرانس برس“.

وقال علي ميسم نظري، الناطق باسم الجبهة الوطنية للمقاومة، التي تضم ميليشيات مناهضة لحركة طالبان وأفرادا سابقين في القوات الأفغانية ”هناك قتال عنيف في بانجشير“.