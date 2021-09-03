طالبان: نسيطر الآن على جميع أنحاء أفغانستان

ذكرت ثلاثة مصادر من حركة طالبان الأفغانية، اليوم الجمعة، أن الحركة تسيطر حاليا على كامل أنحاء أفغانستان، بما في ذلك إقليم وادي بنشجير، الذي لجأت إليه قوات من المعارضة، وذلك في وقت انطلقت فيه الاحتفالات بإطلاق كثيف للنيران في العاصمة كابول، بحسب وكالة ”رويترز“.
وقال أحد قادة طالبان: ”بفضل الله عز وجل، نسيطر الآن على كل أفغانستان. هزم مثيرو المتاعب وبنشجير تحت سيطرتنا حاليا“.
ولم يتسنَ حتى الآن التحقق من التقارير.
وكان نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح، أحد زعماء قوات المعارضة، قد أبلغ تلفزيون طلوع الإخباري أن التقارير التي أفادت بأنه قد فر من البلاد غير صحيحة.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت المقاومة المناهضة لحركة طالبان مشاركتها في قتال ”عنيف“ ضد مقاتلين إسلاميين يحاصرون وادي بانجشير، المركز الوحيد للمعارضة المسلحة للنظام الأفغاني الجديد، كما ذكرت ”فرانس برس“.
وقال علي ميسم نظري، الناطق باسم الجبهة الوطنية للمقاومة، التي تضم ميليشيات مناهضة لحركة طالبان وأفرادا سابقين في القوات الأفغانية ”هناك قتال عنيف في بانجشير“.
وأضاف نظري أن ”مسعود مشغول في الدفاع عن الوادي“ في إشارة إلى أحمد مسعود نجل القائد أحمد شاه مسعود، وهو شخصية مقاومة للسوفييت ولحركة طالبان اغتاله تنظيم القاعدة في 9 سبتمبر/ أيلول 2001.
وأفادت الجبهة الوطنية للمقاومة في البداية عن خسائر كبيرة في صفوف طالبان مؤكدة أنها صدت الهجوم، وفي المقابل تفيد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الموالية لحركة طالبان بأن 31 من مقاومي بانشير قتلوا.
وقالت منظمة ”إميرجنسي“ الإيطالية غير الحكومية على موقع ”تويتر“، إنها استقبلت في مستشفى تابع لها في كابول ”أربعة جرحى وأربعة قتلى، نتيجة القتال في غلبهار“ عند مداخل وادي بانجشير.
كتبت مارتن فان بيجلرت من شبكة المحللين الأفغان، أن ”قوات طالبان تجمعت حول مدخل الوادي، لكنها تعرضت لكمين وتكبدت خسائر“.
وأضافت ”فيما بدا أن الجانبين يسعيان بشكل أساسي إلى توجيه ضربات لتعزيز موقفهما في المفاوضات، دون بدء معركة شاملة، بدأت طالبان تستدعي تعزيزات من ولايات أخرى“.
وتعهّدت الجبهة، التي أعربت عن أملها في الحوار مع حركة طالبان، الدفاع عن الوادي، الذي يحيط به مئات المقاتلين من الحركة، لكن تلك المحادثات فشلت، بحسب طالبان، التي دعت الأربعاء مقاتلي المقاومة إلى الاستسلام دون قتال.