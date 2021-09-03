إيران تدعو لوقف القتال بين طالبان وقوات أحمد مسعود في بنجشير

دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب سعيد زاده، مساء اليوم الجمعة، حركة طالبان الأفغانية، ومعارضيها في ولاية بنجشير، الواقعة في شمال وسط أفغانستان، إلى وقف القتال وضبط النفس.

وقال زاده، في بيان له نشرته وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، ردا على المواجهات المتقطعة بين مقاتلي حركة طالبان المتشددة وقوات معارضة بقيادة أحمد أحمد مسعود، في وادي بنجشير، ”ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والالتزام بمبدأ الحوار لحل الخلافات، والتوصل إلى حل مرضٍ للطرفين“.

وأضاف زاده أن ”الجمهورية الإيرانية على اتصال دائم بجميع الأطراف الأفغانية، وقد بذلت قصارى جهدها لتقليل معاناة الشعب الأفغاني إلى الحد الأدنى“، لافتًا إلى أن ”السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حوار حقيقي بين الأفغان، دون وجود تدخل من الدول الأجنبية“.

وتابع: ”لقد سئمت أفغانستان من سنوات الاحتلال والحرب والعنف، لذلك يجب على جميع الجماعات تجنب إعادة استخدام العنف وقتل الأشقاء“.

وطالب الدبلوماسي الإيراني بتشكيل حكومة شعبية وشاملة تعكس التركيبة الديموغرافية والعرقية لأفغانستان.

ولا تزال ولاية بنجشير الأفغانية خارج سيطرة طالبان، التي فرضت سيطرتها على البلاد، منتصف أغسطس/ آب الماضي.

وتحدثت تقارير صحفية عن مواجهات عنيفة اندلعت، اليوم الجمعة، بين عناصر حركة طالبان، وعناصر الجبهة الوطنية للمقاومة بقيادة الزعيم المحلي أحمد مسعود في بنجشير.

وكانت طالبان أعلنت، الأربعاء الماضي، فشل الجهود الرامية لحل أزمة ولاية بنجشير سلميًا، فيما أكد مسعود، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، أنه ”يريد التحدث مع طالبان حول تشكيل حكومة تمثل كل الأفغان، وأن تكون حقوق جميع المواطنين مكفولة“.

وأضاف مسعود أنه ”إذا ذهبت طالبان إلى الحرب، فهو مستعد للدفاع عن المبادئ التي يؤمن بها الأفغان“.

وقالت قوات المقاومة في بنجشير إنها قتلت المئات من أعضاء طالبان، إثر صد هجوم للحركة.

وذكر المتحدث باسم جبهة المقاومة الوطنية فهيم دشتي، لـ“بي بي سي“ الفارسية، أن المقاومة ألقت القبض على أكثر من 50 من أعضاء طالبان، واستولت على أجزاء خارج بنجشير.

وأضاف أن ”مقترحات طالبان ليست حلًا“، مبينًا: ”نسعى لاجتثاث مشاكل أفغانستان بشكل نهائي، لحل يضمن مستقبل وحقوق الشعوب والأقليات وحقوق الإنسان“.

وتابع: ”نفضل الحوار، لكن لدينا تجربة المقاومة إذا ذهبت طالبان إلى الحرب“.