إسرائيل تطلب وساطة مصر لوقف "الإرباك الليلي" الفلسطيني في غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تقدمت بطلب إلى مصر للضغط على الفصائل الفلسطينية في غزة بهدف وقف ”الإرباك الليلي“.

وأفادت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية أن ”إسرائيل طلبت من مصر العمل على كبح جماح الأعمال الجارية على طول حدود قطاع غزة التي تشرف عليها حركة حماس ”.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن ”إسرائيل تعتبر أن اليومين المقبلين مهمان من أجل النظر في إمكانية استمرار التسهيلات أو وقفها، والاستمرار في المحادثات مع حماس من عدمه، في حال لم يعد الهدوء“.

وبينت أن ”الطلب الإسرائيلي نُقل خلال لقاءات جمعت منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الذي لم يعلن اسمه، مع مسؤولين مصريين في القاهرة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”إسرائيل طلبت خلال الاجتماع من مصر العمل أيضا على ضبط المواد التي تنقل عبر معبر رفح البري لغزة، وتصنف أنها ذات استخدام مزدوج حتى لا تستخدمها حماس في إعادة ترميم قدراتها العسكرية التي تضررت خلال العملية الأخيرة.“

ولفتت إلى أن ”الاجتماع بحث أيضاً الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى مصر واللقاء الذي سيجمعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قريبا“.

تأتي هذه التطورات، في ظل تأكيد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة استمرار فعالياتها الشعبية عند حدود القطاع، والتي بدأتها قبل حوالي أسبوع بما أطلقت عليه اسم ”الإرباك الليلي“.

كما يتظاهر آلاف الشبان الفلسطينيين عند حدود غزة، ويقومون بإلقاء القنابل والمتفجرات نحو السياج الفاصل مع إسرائيل، كوسيلة للضغط على إسرائيل لتنفيذ التفاهمات بعد الحرب الأخيرة على غزة.

ويوم الخميس استشهد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، بينما أصيب آخرون بعضهم بجراح خطيرة، بعد إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز عليهم، أثناء تنظيم فعالية احتجاجية على طول الحدود مع قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي.

ورغم التظاهرات التي لا تزال مستمرة منذ أسبوع عند حدود قطاع غزة، سمحت إسرائيل بالمزيد من التسهيلات المقدمة للقطاع، ومنها دخول مواد البناء التي كانت ممنوعة، وزيادة عدد التصاريح المقدمة للتجار في غزة، كما وزادت مساحة الصيد البحري إلى 15 ميلا، وذلك لأول مرة منذ عملية ”حارس الأسوار“ الأخيرة التي نفذتها مطلع أيار/مايو الماضي على القطاع.