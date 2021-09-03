ضمن مساعي إعادة فتح مطار العاصمة الأفغانية.. مسؤول قطري يصل كابول

وصل مسؤول بوزارة الخارجية القطرية إلى أفغانستان اليوم الجمعة، في الوقت الذي تكثف فيه الدولة الخليجية المساعي لإعادة فتح مطار كابول الدولي، حسبما نقلت ”رويترز“ عن قناة الجزيرة.

وأرسلت قطر، التي تعمل مع تركيا، طائرتين أخريين تحملان فرقا فنية لتقييم الأضرار التي لحقت بالمطار.

وأمس الخميس، أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده تعمل مع حركة طالبان لإعادة تشغيل مطار كابول في ”أقرب وقت ممكن“.

وتتوسط قطر بين طالبان والدول الغربية في أعقاب انسحاب القوات الأجنبية من هذا البلد، بعد حرب استمرت عقدين.

كما أن الدوحة تستضيف مكتبا للحركة، وقد سهلت المحادثات بين المجموعة الأفغانية والولايات المتحدة.

وقال الوزير القطري في مؤتمر صحفي في الدوحة مع نظيره البريطاني دومينيك راب: ”ما زلنا في إطار التقييم، لا يوجد مؤشر واضح على موعد تشغيله بكامل طاقته بعد، لكننا نعمل بجد ونأمل في أن نتمكن من تشغيله في أسرع وقت ممكن“.

وتابع الوزير: ”نحن نتعامل معهم وكذلك مع تركيا حول ما إذا كان بإمكانها تقديم أي مساعدة فنية في هذه المرحلة، ونأمل في الأيام القليلة القادمة أن نسمع بعض الأخبار الجيدة“.

من جهته، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أمس الخميس، أيضا أن أنقرة ”تدرس“ مقترحات طالبان ودول أخرى للمساهمة في إعادة الحياة إلى مطار كابول.

وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي بأنقرة: ”ثمة طلبات للتعاون معنا من طالبان وبعض الدول من أجل فتح (المطار)، ونحن ندرسها جميعها“.

ولفت إلى أن طالبان أصرّت حتى الآن على توليها أمن المطار، ”بيد أنّ ذلك يجب توفيره في صورة تمنح الثقة للأسرة الدولية“.

وألمح إلى إمكانية إسناد المهمة إلى شركات خاصة دون المرور عبر القوات ”العسكرية أو الأمنية لدولة“ ما، وقال إن ”ثمة شركات متخصصة في هذا المجال نعمل معها نحن وغيرنا من الدول“.

وحطّت يوم الأربعاء، طائرة قطرية تحمل فريقا فنيا في كابول؛ لمناقشة استئناف عمليات الملاحة في مطار العاصمة الأفغانية، والبحث في تقديم المساعدة بعد سيطرة طالبان وانسحاب القوات الأجنبية، حسبما أفاد مصدر مطلع على الملف لـ“فرانس برس“.

وهذه أول طائرة أجنبية تحط في كابول منذ انسحاب القوات الأمريكية، الإثنين الماضي.