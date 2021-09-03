الاتحاد الأوروبي: سنحاور طالبان ونسعى لوجود في كابول

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل اليوم الجمعة، إن التكتل سيتحاور مع حركة طالبان، لكن بشروط صارمة، مضيفا أن هذا ”لا يعني الاعتراف“ بالحكومة الجديدة، التي ستشكلها الحركة.

وأشار بوريل، خلال مؤتمر صحفي إلى أنه ”من أجل دعم الشعب الأفغاني سيكون علينا الحوار مع الحكومة الجديدة في أفغانستان، وهو لا يعني الاعتراف بها وإنما سيكون حوارا عمليا“.

وذكر أن ”الحوار مع طالبان سيزيد وفقا لسلوك الحكومة“، على سبيل المثال عدم تحوّل أفغانستان إلى ”قاعدة لتصدير الإرهاب لبقية البلدان“ واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون وحرية الإعلام.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يهدف لتنسيق اتصالاته مع طالبان عبر تواجد مشترك للتكتل في كابول للإشراف على عمليات الإجلاء ولضمان أن الحكومة الأفغانية الجديدة تفي بتعهدات مثل تلك المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان.

وقال جوزيب بوريل، خلال اجتماع وزراء خارجية التكتل في سلوفينيا: ”قررنا العمل بطريقة منسقة، لتنسيق اتصالاتنا مع طالبان، بما في ذلك من خلال تواجد مشترك للاتحاد الأوروبي في كابول… إذا تم الوفاء بالشروط الأمنية“.

ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضا لتنسيق الانخراط مع شركاء في المنطقة في مجالات مثل تدفق المهاجرين والجريمة المنظمة.

كان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد قال الجمعة، إن بريطانيا لن تعترف بحكومة طالبان الجديدة في كابول، لكن سيتعين عليها التعامل مع الواقع الجديد في أفغانستان.

وأضاف راب خلال زيارة لباكستان: ”ندرك بالفعل أهمية أن نظل قادرين على الحوار ووجود خط مباشر للاتصالات“.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر في حركة طالبان إن الملا بردار، رئيس المكتب السياسي للحركة والمشارك في تأسيسها، سيقود الحكومة الأفغانية التي سيعلن عنها قريبا.

وذكرت ثلاثة مصادر لـ“رويترز“، أن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان منصبين مهمين في الحكومة.

وأفاد مسؤول في الحركة طلب عدم نشر اسمه: ”وصل جميع القادة الكبار إلى كابول حيث وصلت الاستعدادات لإعلان الحكومة الجديدة إلى مراحلها الأخيرة“.

وصرح مسؤول آخر من طالبان بأن هبة الله أخوند زاده، الزعيم الديني للحركة، سيركز على الأمور الدينية والحكم في إطار الشريعة الإسلامية.