لكبح الاحتقان الاجتماعي.. تركيا تحظر دخول مهاجرين جدد إلى أنقرة مع تصاعد التوترات

حظرت الحكومة التركية المهاجرين واللاجئين الجدد من الدخول والإقامة في أنقرة، اعتبارا من يوم الخميس 2 سبتمبر، وحذرت من أنه سيتم إرسال اللاجئين السوريين الذين يعيشون بالفعل في العاصمة دون إذن إلى المدن التي تم تسجيلهم فيها رسميا.

جاء القرار الذي نشر صورته موقع ”نورديك مونيتور“ الأوروبي المتخصص بالشؤون التركية، بعد هجمات عنيفة الشهر الماضي على منازل وشركات يملكها مواطنون سوريون في منطقة ألتينداغ في أنقرة، حيث نزل مئات الأشخاص إلى الشوارع مرددين شعارات معادية لسوريا وعنصرية.

وأعلنت المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا، أن المهاجرين غير الشرعيين، الذين ليس لديهم أي وضع حماية أو تصريح إقامة، سيتم اعتقالهم من قبل سلطات إنفاذ القانون ووضعهم قيد الاحتجاز في مراكز الترحيل للترحيل.

وبموجب قرار آخر ، ستتم زيادة عمليات التفتيش على أماكن العمل غير القانونية التي يديرها السوريون في أنقرة؛ استجابة لشكاوى السكان المحليين من المنافسة غير العادلة.

كما أُعلن أنه سيتم أيضا تحديد المباني المهجورة التي يعيش فيها المهاجرون وهدمها.

أسباب مناهضة اللاجئين

وأشار التقرير إلى أن السلطات التركية تتخذ أحيانا مثل هذه القرارات لتقليل رد الفعل العام ضد المهاجرين عندما تتصاعد موجة قومية مناهضة للاجئين في البلاد، أو عندما تتصدر التوترات مع السوريين عناوين الصحف.

وقد تم اتخاذ قرار مماثل بالنسبة للسوريين الذين يعيشون في إسطنبول في عام 2019، عندما أجرت الشرطة عمليات التحقق من هوية السوريين في الشوارع ووضعت على الفور من هم غير موثقين أو مسجلين في مدينة أخرى غير إسطنبول في حافلات متجهة إلى مخيمات الهجرة.

وينقل التقرير أن عشرات الرجال السوريين، الذين قيل لهم إنهم سيتم تسجيلهم ومنحهم بطاقات هوية، يعتقدون أنهم سينقلون إلى هاتاي، وهي مدينة جنوبية قريبة من الحدود السورية، أو يتم ترحيلهم إلى عفرين، وهي مدينة في شمال سوريا تحت قيادة تركية.

وأعلن مكتب محافظ إسطنبول في ذلك الوقت أنه تم إرسال 12474 لاجئاً أجنبياً غير موثق إلى مراكز الترحيل من 12 إلى 31 يوليو 2019 ، مضيفًا أنه تم وضع 2630 سوريًا غير مسجلين في أي محافظة في ملاجئ مؤقتة.

ويضيف التقرير أن عدد السوريين الموجودين في تركيا غير معروف بالضبط؛ بسبب ارتفاع عدد المهاجرين غير المسجلين وغير الشرعيين.

لكن الأرقام الرسمية وفقا للمديرية العامة للإحصاء، كما نشرت في 13 يناير 2021، تقول إن إسطنبول هي المحافظة التي تضم أكبر عدد من السوريين بعدد 519171 لاجئا.

وجاءت بعدها غازي عنتاب، وهي مدينة جنوبية، بعدد 450325 لاجئا.

وعند مقارنة عدد السوريين بعامة السكان، يمكن العثور على أعلى نسبة في مقاطعة كيليس الجنوبية الصغيرة، حيث يشكل السوريون 74.21 في المائة من السكان.

ويشكل السوريون المسجلون الخاضعون لحالة الحماية المؤقتة 4.38٪ من سكان تركيا، أو 3،6 مليون سوري في بلد يبلغ تعداد سكانه 83،1 مليون.

ولا تمنح تركيا تقليديا صفة المهاجر للاجئين، بغض النظر عن المدة التي يقضونها أو يعملون فيها بتركيا، ويمكن لعدد قليل جدا منهم أن يصبحوا مواطنين ويتم تمديد تصاريح إقامتهم فقط.