شرطة نيوزيلندا تقتل مسلحا طعن عدة أشخاص في مركز للتسوق

قالت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الجمعة، إنها قتلت بالرصاص رجلا طعن وأصاب خمسة أشخاص على الأقل، في أحد مراكز التسوق في مدينة أوكلاند.

وأضافت، ”تستطيع الشرطة أن تؤكد أن رجلا دخل مركزا للتسوق في ضاحية نيو لين (بمدينة أوكلاند) وأصاب عدة أشخاص“.

وقالت الشرطة: ”حددت الشرطة مكان الرجل وأطلقت عليه الرصاص ليسقط قتيلا في المكان“.

ولم تتوصل الشرطة بعد للدافع وراء الهجوم.

وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت المتسوقين في حالة من الذعر ويركضون إلى خارج المركز التجاري.

ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الهجوم بأنه عمل إرهابي نفذه شخص يحمل الجنسية السريلانكية، وقالت إن الشرطة أردته قتيلا بعد 60 ثانية فقط من بدء الهجوم.

وتشهد نيوزيلندا حالة من التأهب منذ أن قتل مسلح من دعاة تفوق الجنس الأبيض 51 شخصا في مسجدين بمدينة كرايستشيرش، في 15 مارس آذار 2019.