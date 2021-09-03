الأمم المتحدة تستأنف رحلاتها الجوية "الإنسانية" إلى أفغانستان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

استأنفت الأمم المتحدة الرحلات الجوية الإنسانية إلى شمال أفغانستان وجنوبها، بعد سيطرة طالبان على السلطة في البلاد، بحسب ما أعلن متحدث باسم المنظمة الدولية، الخميس.

وقال ستيفان دوجاريك لصحافيين، إن الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، تُسيّر حاليا رحلات جوية ”لتمكين 160 منظمة إنسانية من مواصلة أنشطتها المنقذة للأرواح“ في أفغانستان.

وتربط هذه الخدمات الجوية العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بمدينة مزار الشريف في شمال أفغانتسان، وبقندهار في الجنوب.

وأقلعت ثلاث رحلات حتى الآن إلى مزار الشريف منذ 29 آب/ أغسطس الماضي.

والخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة يُشغّلها برنامج الغذاء العالمي.

وقال دوجاريك إن هناك جهودا تبذل لتسيير مزيد من تلك الرحلات إلى وجهات إضافية.

وأوضح أنه اعتبارا ”من 2002 إلى 2021، خدمت الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان أكثر من 20 وجهة في البلاد“.

وأضاف: ”ستسعى (الخدمة) للعودة إلى هذه المواقع ما إن يسمح الوضع الأمني والتمويل بذلك“.

ولفت دوجاريك إلى أن المسؤولين يعملون على إنشاء جسر جوي لنقل مواد غير غذائية كالإمدادات الطبية ومعدات الطوارئ.

وتزايدت الضغوط بشدة على العملة في اقتصاد يقوم على النقد السائل، ويعتمد اعتمادا كبيرا على الاستيراد في توفير الغذاء والسلع الضرورية، وأصبح الآن محروما من الاستفادة من مساعدات خارجية بمليارات الدولارات.

ومع بداية عهد جديد تحت حكم حركة طالبان في كابول، تراصت طوابير طويلة خارج البنوك، وارتفعت الأسعار في الأسواق لتؤكد هواجس الحياة اليومية التي تواجه السكان بعد سيطرة الحركة بسرعة مذهلة على المدينة قبل أسبوعين.

وترى حركة طالبان بأن الصعوبات الاقتصادية المتزايدة تمثل أكبر تحد يواجه الحركة وسط هبوط قيمة العملة، وارتفاع التضخم بما يزيد المعاناة في بلد يعيش فيه أكثر من ثلث السكان على أقل من دولارين في اليوم.

وحتى لميسوري الحال نسبيا أصبح تدبير قوت اليوم الهم الشاغل في ضوء إغلاق الكثير من المصالح والمتاجر، وعدم صرف المرتبات منذ أسابيع.

وفي خطوة لإدارة عجلة الاقتصاد من جديد، صدرت أوامر للبنوك بإعادة فتح أبوابها بعد أن ظلت مغلقة منذ سيطرة طالبان على كابول.

إلا أنه تم فرض حدود أسبوعية صارمة على السحب النقدي، ولا يزال كثيرون يضطرون للوقوف في طوابير لساعات للحصول على المال.

وخارج المدينة حذرت منظمات إنسانية من كارثة وشيكة، إذ تضرر المزارعون من جفاف حاد دفع الآلاف من فقراء الريف إلى اللجوء للمدن.