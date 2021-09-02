طالبان: الصين ستبقي سفارتها لدى أفغانستان مفتوحة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن متحدث باسم حركة طالبان، الجمعة، أن الصين تعهدت بالإبقاء على سفارتها مفتوحة في أفغانستان، وتعزيز حجم مساعداتها الإنسانية لهذه الدولة التي مزقتها الحروب.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم حركة طالبان، في تغريدة على تويتر، إن عبدالسلام حنفي عضو المكتب السياسي للحركة في الدوحة ”أجرى محادثة هاتفية مع وو جيانغهاو، نائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، الذي قال إنهم سيبقون على سفارتهم في كابول“.

وأضاف شاهين أن الصين ”ستواصل أيضا مساعداتها الإنسانية وتعمل على تعزيزها، خاصة لعلاج مرضى كوفيد-19“.

وتابع: ”علاقاتنا (مع الصين) ستتعزز مقارنة بالماضي“.

وفي الـ16 من آب/ أغسطس الماضي، أبدت الصين، التي تتشارك حدودا مع أفغانستان تمتد على 76 كلم، استعدادها لإقامة ”علاقات ودية“ مع حركة طالبان، وذلك غداة سيطرة المتمردين على كابول.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ، في تصريحات للصحفيين، أن بكين ”تحترم حق الشعب الأفغاني في تقرير مصيره ومستقبله“.

وأضافت أن متمردي طالبان ”عبروا مرات عدة عن أملهم في تطوير علاقات طيبة مع الصين“.

وأشارت المتحدثة إلى أن السفارة الصينية لدى كابول ”تواصل العمل بشكل طبيعي“.

وكانت الصين قد بدأت اعتبارا من أيلول/ سبتمبر 2019 محادثات مع حركة طالبان، التي زار وفد منها الصين آنذاك.

وحذرت الصين، في الـ19 من آب/ أغسطس الماضي، من تحول أفغانستان إلى ”ساحة لحرب جيوسياسية“.

وحينها قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مكالمة هاتفية مع نظيره البريطاني دومينيك راب، إنه ”لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يسمح باستخدام أفغانستان ميدانا لمعركة جيوسياسية“.

ونقل بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله إن ”الوضع في أفغانستان لا يزال مضطربا يلفه الغموض.. على المجتمع الدولي ألا يزيده اضطرابا“.