الحرس الثوري الإيراني يعتقل 5 أكراد ويقتادهم إلى مكان مجهول

أفادت منظمة حقوقية إيرانية، يوم الخميس، بأن قوات الاستخبارات التابعة للحرس الثوري اعتقلت ما لا يقل عن خمسة من سكان قريتين كرديتين بمدينة نقده، في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب البلاد.

وقالت منظمة ”هنجاو“ المعنية بحقوق الأكراد في إيران، عبر موقعها الرسمي، إن ”مخابرات الحرس الثوري الإيراني اعتقلت خمسة مواطنين أكراد في قريتين بمدينة نقدة في 23 من أغسطس/ آب الماضي“.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن المعتقلين هم أسد رامين، وشقيقه خالد رامين، ورامين أسعد، وسردار رامين خالد، من سكان قرية قارنا، فيما تم اعتقال داود رحيمي من قرية جقل مصطفى.

وبحسب تقرير منظمة ”هنجاو“، فإن الاعتقالات كانت ”عنيفة وبدون مذكرات قضائية“، وتم نقل المعتقلين إلى مكان مجهول بعد اعتقالهم، ولم تعلق السلطات الإيرانية بعد على اعتقالهم والتهم الموجهة ضدهم، وفقا للمنظمة الحقوقية الكردية.

وكانت الأجهزة الأمنية الإيرانية احتجزت، الشهر الماضي، ما لا يقل عن 46 كرديًا، بحسب إحصائيات سجلها مركز الإحصاء والتوثيق التابع لمنظمة ”هنجاو“ لحقوق الإنسان.

وبدأت موجة جديدة من الاعتقالات بحق المواطنين الأكراد من قبل الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، وخلال أسابيع قليلة اعتقلت قوات الأمن أكثر من مئة من نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق العمال والمدافعين عن البيئة، والكتاب والطلاب، وسياسيين، إضافة إلى مواطنين عاديين في 19 مدينة على الأقل.

وأصدرت 37 منظمة حقوقية ومنظمات مجتمع مدني في وقت لاحق بيانًا مشتركًا أعلنت فيه اعتقال أكثر من 500 من الأقليات الكردية؛ بسبب دوافع سياسية في عام 2020، وتم سجن 159 منهم وصدور أحكام بالإعدام على أربعة.

ويبلغ عدد الأكراد نحو 10% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم قرابة 85 مليون نسمة، وتعاني مدنهم من الإهمال وينتشر فيها الفقر والبطالة.

ويتوزع الأكراد في إيران على محافظات مختلفة ويتركز وجودهم بشكل كبير في محافظات أذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وإيلام.

ولدى أبناء هذه القومية أحزاب كردية معارضة تنشط في المناطق الجبلية بين إيران وإقليم كردستان العراق، وكذلك على الحدود بين إيران وتركيا، وبين الحين والآخر تحدث مواجهات عسكرية بين الجماعات الكردية والقوات الإيرانية.