روسيا تتهم "غوغل" و"آبل" بالتدخل في انتخاباتها التشريعية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اعتبرت روسيا اليوم الخميس أن رفض عملاقي التكنولوجيا الأمريكيين ”غوغل“ و“آبل“ إزالة تطبيق للمعارض الروسي أليكسي نافالني من متجريها قبل الانتخابات، قد ينظر إليه على أنه تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العامة الروسية في وقت لاحق هذا الشهر، حيث تم منع غالبية المعارضين بمن فيهم نافالني من الترشح.

والشهر الماضي طالبت هيئة الرقابة على الاتصالات ”روسكومنادزور“ شركتي ”غوغل“ و“آبل“ بإزالة تطبيق نافالني من متجريها.

واليوم الخميس، شددت ”روسكونادزور“ الضغوط على عملاقي الإنترنت قائلة إنه يمكن تحميلهما مسؤولية جنائية في حال واصلا رفض الامتثال للقانون الروسي.

وقالت الهيئة: ”المسؤولية الجنائية محتملة بتهمة تنظيم عمل منظمات متطرفة محظورة في روسيا والمشاركة بها“.

وحذر بيان الهيئة من أن عدم التحرك يمكن اعتباره تدخلا ”في الانتخابات الروسية وقد يؤدي إلى فرض غرامات باهظة“.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن تجاهل الشركتين الأمريكيتين لطلبات السلطات الروسية لإزالة ”محتوى غير شرعي“ بات ”منهجيا“.

وأضافت للصحفيين أن ”مثل هذا السلوك المتعجرف والانتقائي والتجاهل الواضح للطلبات المتعددة من قبل المؤسسات الروسية المرخصة فيما يتعلق بمحتوى معترف به على أنه متطرف أصبح أمرا غير مقبول“.

وصنفت روسيا منظمات المعارض نافالني هذا العام باعتبارها ”متطرفة“ وحظرتها.

وفي رسالة من السجن حض نافالني أنصاره على تنزيل التطبيق الذي يهدف إلى مساعدة الروس على تجنب التصويت لصالح مرشحين ينتمون إلى حزب روسيا الموحدة الحاكم في الانتخابات المقبلة.

وأدى أسلوب ”التصويت الذكي“ إلى خسارة حزب روسيا الموحدة الذي تتآكل شعبيته عددا من المقاعد في الانتخابات المحلية الأخيرة.

وقالت كيرا يارميوش المتحدثة باسم نافالني على تويتر: ”إذا كان ثمة شيء يمكن تسميته تدخلا في الانتخابات“ فهو محاولات روسكومنادزور ”حجب تطبيق التصويت الذكي“، وحضت الروس على تنزيل التطبيق بسرعة.

كان نافالني أجرى في 26 أغسطس/ آب الماضي أول مقابلة صحفية له من سجنه الذي قارنه بمعسكر عمل صيني، قائلاً إنّه مجبر على مشاهدة التلفزيون الحكومي الروسي لمدة ثماني ساعات يومياً.

وقال المعارض الروسي لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية إنّ أيام الأعمال الشاقة في المعسكرات السوفييتية قد ولّت، وتمّ استبدالها بما وصفه بـ“العنف النفسي“ عبر غسل الأدمغة والدعاية.