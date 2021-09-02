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هولندا تبدي استعدادها لمساعدة قطر وتركيا بتشغيل مطار كابول
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2021 16:25 GMT
تاريخ التحديث: 02 سبتمبر 2021 17:25 GMT

هولندا تبدي استعدادها لمساعدة قطر وتركيا بتشغيل مطار كابول

ذكرت وكالة (إيه.إن.بي) للأنباء، أن الحكومة الهولندية تريد دعم تركيا وقطر بمحاولة فتح مطار كابول لاستئناف عمليات الإجلاء من أفغانستان. ونقلت الوكالة ذلك النبأ عن

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المصدر: رويترز

ذكرت وكالة (إيه.إن.بي) للأنباء، أن الحكومة الهولندية تريد دعم تركيا وقطر بمحاولة فتح مطار كابول لاستئناف عمليات الإجلاء من أفغانستان.

ونقلت الوكالة ذلك النبأ عن وزير الخارجية سيجريد كاج الموجود في أنقرة لإجراء محادثات بشأن أفغانستان.

ولم يتسنَ بعد الاتصال بمتحدث باسم وزارة الخارجية لتأكيد التقرير الذي أشار إلى أن هولندا ستكون مستعدة لإرسال ”أفراد“ للمشروع، لكنه لم يعطِ مزيدًا من التفاصيل.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إن بلاده تجري محادثات مع ”طالبان“، وتعمل مع تركيا بشأن احتمال تقديم دعم فني لإعادة تشغيل المطار.

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