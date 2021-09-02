تركيا تدرس "مقترحات" بشأن فتح مطار كابول

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، اليوم الخميس، أنّ أنقرة ”تدرس“ مقترحات طالبان ودول أخرى للمساهمة في إعادة الحياة إلى مطار كابول، في أعقاب وصول الحركة إلى السلطة في أفغانستان.

وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي بأنقرة، ”ثمة طلبات للتعاون معنا من طالبان وبعض الدول من أجل فتح (المطار)، ونحن ندرسها جميعها“.

وأضاف: ”لكن الأكثر أهمية هو ضمان أمن المطار“.

ولفت أوغلو إلى أنّ طالبان أصرّت حتى الآن على توليها أمن المطار، ”بيد أنّ ذلك يجب توفيره في صورة تمنح الثقة للأسرة الدولية“.

وألمح إلى إمكانية إسناد المهمة إلى شركات خاصة دون المرور عبر القوات ”العسكرية أو الأمنية لدولة“ ما. وقال إن ”ثمة شركات متخصصة في هذا المجال نعمل معها نحن وغيرنا من الدول“.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنّ بلاده تعمل مع حركة طالبان لإعادة تشغيل مطار كابول في ”أقرب وقت ممكن“، بينما يجري وفد قطري فني محادثات في العاصمة الأفغانية حول هذه المسألة.

وتتوسط قطر بين طالبان والدول الغربية في أعقاب انسحاب القوات الأجنبية من هذا البلد، بعد حرب استمرت عقدين. كما أنها تستضيف مكتبا للحركة، وقد سهلت المحادثات بين المجموعة الأفغانية والولايات المتحدة.

وقال الوزير القطري في مؤتمر صحفي في الدوحة مع نظيره البريطاني دومينيك راب: ”ما زلنا في إطار التقييم. لا يوجد مؤشر واضح على موعد تشغيله بكامل طاقته بعد، لكننا نعمل بجد ونأمل في أن نتمكن من تشغيله في أسرع وقت ممكن“.

وتابع الوزير: ”نحن نتعامل معهم وكذلك مع تركيا حول ما إذا كان بإمكانها تقديم أي مساعدة فنية في هذه المرحلة. ونأمل في الأيام القليلة القادمة أن نسمع بعض الأخبار الجيدة“.

وحطّت يوم الأربعاء طائرة قطرية تحمل فريقا فنيا في كابول؛ لمناقشة استئناف عمليات الملاحة في مطار العاصمة الأفغانية، والبحث في تقديم المساعدة بعد سيطرة طالبان وانسحاب القوات الأجنبية، حسبما أفاد مصدر مطّلع على الملف.

وهذه أول طائرة أجنبية تحط في كابول منذ انسحاب القوات الأمريكية، الإثنين الماضي.