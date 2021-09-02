المونيتور: السياسة الخارجية للرئيس الإيراني بدأت تتبلور وهذه أهم ملامحها

رأى تقرير أمريكي، أن ملامح وأولويات السياسة الخارجية للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، بدأت تتضح تدريجيا.

وقال التقرير، الذي نشره موقع ”المونيتور“ الإخباري الأمريكي، الأربعاء، إنه ”من الواضح إعطاء رئيسي الذي تولى السلطة منذ شهر تقريبا، أولوية قصوى للدبلوماسية الإقليمية“.

وأضاف أن رئيسي ”سعيد لخروج القوات الأمريكية من أفغانستان بدعوى أن ذلك أظهر أن أمريكا وليست إيران هي سبب انعدام الأمن في المنطقة“.

وحدد التقرير 5 ملامح رئيسية للسياسة الخارجية لرئيسي، أولها أن ”طالبان ليست جيدة لإقامة علاقات عمل مع إيران، وأنه على المدى القصير ستتضرر تلك العلاقات“.

ولفت إلى أن إيران ”تمتعت بعلاقة تجارية جيدة مع الحكومة الأفغانية السابقة، والتي على عكس طالبان، لم تكن تواجه عقوبات دولية“.

وأوضح التقرير، أنه ”لا يزال من السابق لأوانه تحديد مدى عزلة طالبان، لكن من غير المرجح أن تسهم الحكومة الأفغانية الجديدة في تخفيف عزلة إيران في الاقتصاد العالمي“.

ولفت إلى ”تصريحات وزير الخارجية الإيراني الجديد حسن أمير عبداللهيان، في مؤتمر بغداد الأخير، والتي وعد فيها بسياسة متوازنة ونشطة وذكية، تركز على المنطقة، وأن إيران ستصافح بحرارة جميع الدول المجاورة والإقليمية“.

وأضاف التقرير، أن ”عبداللهيان، صافح نائب الرئيس ورئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قمة العراق، وأنه قال إن إيران والإمارات يمكنهما اتخاذ خطوات كبيرة وتحقيق دبلوماسية الجوار“.

وأشار إلى ”حديث وزير الخارجية الإيراني، بشأن الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية-السعودية، التي عقدت في العراق برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأنها ستستأنف قريبا“.

وبالنسبة لسوريا التي تتواجد فيها قوات إيرانية منذ عدة سنوات، أعرب عبداللهيان عن أسفه لعدم تمثيلها في مؤتمر بغداد، بحسب التقرير.

وقال الوزير الإيراني، إنه ”سافر مباشرة إلى دمشق للقاء رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وإعادة تأكيد العلاقات الإيرانية السورية، والتي من المتوقع أن تتعزز في عهد رئيسي“.

ونوّه التقرير، إلى أن ”سياسة رئيسي النووية بدأت أيضا تتضح من خلال تصريحاته بعد مقاطعة المفاوضات مع الدول الكبرى، لإعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015“.

ولفت أيضا إلى تصريح وزير الخارجية الإيراني، الأسبوع الجاري، الذي قال فيه: ”يستغرق الأمر شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل أن تستقر الإدارة الجديدة (رئيسي) وتبدأ التخطيط، نحن لن نتخطى طاولة المفاوضات النووية“.