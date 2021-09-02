الاشتباه في شراء الصين شركة أسلحة إيطالية بشكل غير قانوني

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، أنها داهمت شركة إيطالية متخصصة في الطائرات العسكرية بدون طيار؛ يشتبه في أن الصين اشترتها بشكل غير قانوني عبر شركة خارجية ”أوفشور“.

واستهدفت هيئة مراقبة الأوراق المالية التابعة لوزارة الاقتصاد الإيطالية ستة أشخاص، هم ثلاثة إيطاليين وثلاثة صينيين، وقد أشارت في بيان إلى أنه يشتبه في انتهاكهم قانون تداول الأسلحة، والقانون الذي يحمي استراتيجيات الشركات الإيطالية.

ووفقا للتحقيق الذي أجراه المدعي العام في بوردينوني (شمال شرق إيطاليا)، تم شراء الشركة الإيطالية التي يجب إبرام عقودها من خلال وزارة الدفاع الإيطالية، بنسبة تصل إلى 75 % عام 2018، من قبل شركة مقرها في هونغ كونغ مقابل سعر مرتفع ومثير للريبة.

وقالت الشرطة، إن وراء هذه الشركة الخارجية والبرنامج المالي المعقد ”شركتان عامتان صينيتان بارزتان“.

ويعتقد المحققون أن الهدف من العملية كان الاستيلاء على المعرفة الإيطالية ونقل الإنتاج إلى ووشي، وهو مركز ذكاء اصطناعي يقع على مسافة 150 كيلومترا تقريبا من شنغهاي.