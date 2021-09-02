وزير خارجية قطر: نعمل مع طالبان لإعادة تشغيل مطار كابول

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إن بلاده تعمل مع حركة طالبان لإعادة تشغيل مطار كابول.

وأشار إلى أن الدوحة ”تعمل مع تركيا من أجل دعم فني محتمل لتشغيل مطار كابول“.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الخميس إن الأمر يتطلب التعامل مع طالبان في أفغانستان، لكن بلاده لا تعتزم الاعتراف بحكومتها في الوقت الحالي.

جاءت هذه التصريحات في قطر بعد اجتماع راب مع وزير الخارجية القطري، وقال إنهما بحثا العمل على ضمان ألا تأوي طالبان الإرهاب في المستقبل كما بحثا سبل منع تفجر أزمة إنسانية في أفغانستان والحفاظ على استقرار المنطقة وضمان التزام طالبان بتعهدها بتشكيل حكومة تمثل المزيد من الأطياف.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نقلت قناة ”الجزيرة“ القطرية عن رئيس هيئة الطيران الأفغاني قوله، إن الرحلات الداخلية من مطار كابول ستُستأنف غدا الجمعة ”أما الخارجية فستأخذ وقتا“، وفقا لرويترز.

وكانت القناة القطرية ذكرت في وقت سابق أن فريقا فنيا قطريا يجري تقييما للأضرار بالمطار، ومن المزمع إعادته للعمل قريبا.

وكانت قطر دعت يوم أمس الأربعاء، حركة طالبان إلى ضمان ”ممر آمن“ للراغبين بالخروج من أفغانستان، بعد الانسحاب الأمريكي.

وتستضيف الدوحة قادة من حركة طالبان، وتسهل عمليات الإجلاء للدول الغربية من أفغانستان.

ويوم أمس الأربعاء، قال وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحفي بالدوحة ”نحث طالبان على مسألة حرية التنقل، وأن يكون هناك ممر آمن للخروج، وأيضا لدخول الناس إذا رغبوا في ذلك“.

وبعد مغادرة آخر الجنود الأمريكيين، جال مقاتلو طالبان، القادة الجدد لأفغانستان، ”منتصرين“، صباح الثلاثاء، في مطار كابول برفقة عناصر يرتدون بزات قوات خاصة تابعة للحركة ورافعين علمهم.

ولا تزال مسألة تأمين مطار حامد كرزاي الدولي في كابول أساسية، وقد كررت طالبان مرات عدة أنها لن تقبل مساعدة عسكرية دولية لهذا الغرض.

وداخل حرم المطار، بقيت عشرات الطائرات والمروحيات التي منحتها واشنطن للجيش الأفغاني فارغة بعدما أعطبتها القوات الأمريكية قبل انسحابها.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، خلال مؤتمر صحافي، إن قواته ”نزعت سلاح“ نحو 73 طائرة، أي أعطبتها وجعلتها غير قابلة للتشغيل مرة أخرى.

وفي الـ15 من شهر آب/أغسطس الماضي، تمكنت حركة طالبان من السيطرة على أفغانستان، خلال 10 أيام، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.