صحف عالمية: طالبان تعزز سلطتها السياسية والعسكرية.. وحزب الله يسيطر على سياسة لبنان النفطية

تصدرت التطورات الجارية في أفغانستان وتداعياتها اهتمامات الصحف العالمية والوكالات الإخبارية الصادرة، اليوم الخميس، وذلك بعد أقل من يومين على اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وسلطت بعض الصحف الضوء على محاولات حركة طالبان الأفغانية تعزيز سيطرتها العسكرية والسياسية على البلاد، وسط تحذيرات من الأفغان الذين قد يواجهون أزمة جوع من المحتمل أن تزيد من تحديات الحركة.

كما أبرزت تقارير أخرى، فرضية سيطرة جماعة ”حزب الله“ على السياسة النفطية في لبنان، وذلك في ظل التعاون بين الجماعة وإيران، خاصة بعدما أعلنت طهران عن إرسال شحنات نفطية إلى لبنان، رغم العقوبات الدولية المفروضة على حظر تصدير النفط الإيراني.

قبضة سياسية وعسكرية

صحيفة ”واشنطن بوست الأمريكية“، قالت إنه بالتزامن مع اقتراب قيادة طالبان من تشكيل حكومة مرتقبة للبلاد، كان مقاتلوها يهاجمون ”بانجشير“ الولاية الأفغانية الوحيدة التي لم تسيطر عليها الحركة بعد، سعيا منهم لتعزيز قبضة طالبان العسكرية والسياسية على البلاد.

وقالت الصحيفة إنه منذ الثلاثاء لا يزال القتال العنيف مندلعا بين مقاومة ”بانجشير“، وعناصر طالبان، لكن في غضون ذلك، اجتمعت قيادة طالبان في قندهار (المكان الذي نشأت به حركة طالبان، ومسقط رأس مؤسسها الملا عمر) لمناقشة تشكيل حكومة إسلامية.

ورأت الصحيفة أن ذلك كان بمثابة خطوة رئيسة من شأنها إضفاء الطابع الرسمي على انتقال طالبان من حركة متمردة إلى حكم البلاد مرة أخرى بعد 20 عاما من الحرب التي أعقبت هجمات الـ11 من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن اجتماعات تشكيل حكومة طالبان استمرت لمدة 3 أيام وترأسها زعيم الحركة طالبان الملا هبة الله آخوند زادة، وهو رجل دين يُتوقع على نطاق واسع أن يصبح المرشد الأعلى للبلاد؛ ما يشير إلى أن الحكومة الجديدة يمكن أن يتم تشكيلها على غرار الحكومة الدينية الإيرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي طالبان أبقوا على تفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة طي الكتمان، رافضين تأكيد التقارير المتعلقة بدور الملا هبة الله وقادة آخرين.

كما لم يتضح ما إذا كان الرئيس الأفغاني السابق للبلاد، ”حامد كرزاي“، وعبد الله عبد الله، أحد كبار السياسيين الذين قادوا المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، سيحصلان على مناصب رفيعة المستوى في الحكومة الجديدة.

وخلصت الصحيفة إلى أنه بغض النظر عن تركيبتها، فإن أي حكومة جديدة ستواجه على الفور سلسلة من التحديات الهائلة في دولة يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة، ويعصف بها الحرب واقتصاد في حالة اضطراب، إذ فر مئات الآلاف من منازلهم ويعيشون في فقر مدقع. تحذر الأمم المتحدة بالفعل من نقص حاد في الغذاء يمكن أن يؤدي إلى أزمة جوع وأزمات إنسانية أخرى هائلة ستزيد بلا شك من تحديات حكم طالبان.

أصداء الإجلاء عبر القاعدة السرية

مجلة ”بوليتكو“ الأمريكية، كشفت أن عمليات إجلاء لقوات النخبة الأفغانية ومواطنين أمريكيين وأفغان تمت من قاعدة سرية خارج العاصمة كابول، كانت تديرها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وقالت المجلة إنه بينما سارعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى القيام بجهود إخلاء ضخمة من أفغانستان، أصدر مسؤولون أمريكيون تعليمات هادئة لمواطنين أمريكيين وأفغان معرضين للخطر، بما في ذلك عناصر من قوات النخبة الأفغانية (الكوماندوز)، بالتوجه إلى قاعدة سرية لوكالة المخابرات المركزية خارج كابول؛ لتأمين ممر آمن لهم للمغادرة إلى الولايات المتحدة وسط مخاطر متزايدة من وقوع هجوم إرهابي على مطار العاصمة الرئيس.

ووفق المجلة أسفرت العملية السرية، التي جرت على مدى عدة أسابيع في أغسطس، عن إجلاء ناجح لنحو 1000 فرد من قوات النخبة الأفغانية وذويهم، إضافة إلى مئات المواطنين الأمريكيين والأفغان الآخرين.

وأوضحت المجلة أن تفاصيل العملية التي أوردتها تستند إلى وثائق قُدمت إلى ”بوليتيكو“ كما تستند _أيضا_ إلى محادثات أجرتها المجلة مع مسؤول إداري كبير ومسؤول دفاع ومسؤول بالكونغرس،

وذكرت المجلة أن القاعدة المشار إليها تُعرف باسم ”إيجل“، وقد جرت عمليات الإجلاء من القاعدة إلى مطار كابول مباشرة من أجل تجاوز الحشود الفوضوية والتهديد المحتمل الإرهابي حول البوابات.

وقالت المجلة إن ”بيانات الرحلات الجوية تشير إلى أن بعض الأشخاص الذين تم إجلاؤهم نُقلوا جوّا إلى ألمانيا“.

مشيرة إلى أنه خلال تلك الفترة الزمنية نفسها، أقلعت طائرة مملوكة لمقاول حكومي أمريكي من مطار كابول إلى قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا“.

حزب الله والسيطرة على النفط اللبناني

وعلى صعيد آخر، علقت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، على ما أوردته صحيفة ”الأخبار“ اللبنانية من أنباء بشأن دخول سفينة نفط إيرانية للمياه الإقليمية السورية، فيما سيتم نقل حمولتها بالصهاريج من سوريا للبنان بعد تفريغها في أحد الموانئ السورية.

وكانت السفينة المذكورة هي التي أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في ذكرى ”عاشوراء“ أنها انطلقت من إيران، وأن وجهة حمولتها النهائية ستكون لبنان.

وقالت ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية في تقرير لها، إن حزب الله الذي تولى بالفعل السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية اللبنانية، أصبح يتولى الآن سياسة الطاقة في لبنان.

وأضافت الصحيفة أنه قريبا سيقوم حزب الله، الذي يلعب دورا في البنوك وشبكات الهاتف الخاصة به والميناء والمطار، وله دور الآن في المتاجر الكبرى، باستيراد الغاز والنفط؛ ما يجعل لبنان _بشكل أساس_ مقاطعة داخل إمبراطورية حزب الله.

ورأت الصحيفة أنه لا يوجد في أي مكان آخر في العالم تقوم فيه ميليشيا مسلحة غير شرعية خارج الحدود الإقليمية بإدارة دولة بالطريقة التي يسيطر بها حزب الله على لبنان.

وذكرت ”جيروزاليم بوست“ أن حزب الله ابتز السياسة اللبنانية للسيطرة على الرئاسة، ومنع تشكيل حكومة جديدة وتعيين رئيس وزراء متفرغ، كما أرسل مقاتلين إلى سوريا لتهديد إسرائيل، واغتال منتقدين مثل لقمان سليم.

كما أنه من المرجح أن حزب الله كان وراء التخزين غير القانوني لنترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، الذي دمر جزءا من بيروت في انفجار العام الماضي، وقتل حزب الله رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. الآن من المتوقع أن يصبح حزب الله بارون نفط أيضا.