وزير الدفاع الأمريكي يزور الخليج الأسبوع المقبل

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الأربعاء، أنه سيزور منطقة الخليج، الأسبوع المقبل.

وجاء إعلان أوستن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، تحدثا خلاله عن الأحداث في أفغانستان.

وأعرب أوستن، وميلي، عن شعورهما بـ“الألم والغضب“ بعدما سيطرت حركة طالبان على أفغانستان.

وفي أول تصريح علني له منذ انتهت، منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء، عمليات الإجلاء الفوضوية لـ124 ألف مدني من مطار كابول، قال أوستن إنه ”لا توجد عملية مثالية على الإطلاق“.

وأضاف الجنرال السابق الذي حارب في أفغانستان: ”نريد استخلاص كل العبر الممكنة من هذه التجربة“.

بدوره، اعترف رئيس الأركان الجنرال مارك ميلي، الذي حارب في أفغانستان، بأن الأيام القليلة الماضية كانت ”صعبة للغاية من الناحية العاطفية“.

وأضاف: ”نحن جميعًا ممزقون بين الألم والغضب والحزن والأسى من جهة، والفخر والصلابة من جهة أخرى“.

وتابع: ”سنتعلم من هذه التجربة“، مؤكدًا أن ”ما أوصلنا إلى تلك الحالة ستتم دراسته على مدى سنوات“.

وأكد رئيس الأركان أن جيش بلده ”سيتعامل مع ما جرى في أفغانستان بشفافية، وسيستقي العبر من هذه التجربة“.

وقال: ”نحن، العسكريون، سنتعامل مع هذا الأمر بتواضع وشفافية وصراحة. وهناك العديد من الدروس التكتيكية والعملية والإستراتيجية التي يمكن استخلاصها“.

من جهته أقر أوستن بأن انتهاء حرب شنتها الولايات المتحدة، في 2001، للإطاحة بحركة طالبان من السلطة، هو أمر قد يكون صعبًا على الجنود الذين فقدوا في أفغانستان إخوة سلاح، وكذلك على أسر العسكريين الذين سقطوا في هذا البلد.

وقال: ”أعلم أن الأيام القليلة الماضية كانت صعبة بالنسبة إلى الكثيرين منا، ولا ينبغي أن تتوقعوا من قدامى المحاربين في أفغانستان أكثر من سواهم من الأمريكيين. لقد سمعت آراء قوية للغاية خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا مهم جدًا، إنها الديمقراطية“.

واندلعت الحرب في نهاية 2001 بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، التي أودت بحياة 2977 شخصًا في الولايات المتحدة في يوم واحد ودبرها زعيم تنظيم القاعدة الذي كان متمركزًا في أفغانستان أسامة بن لادن، الذي رفضت حركة طالبان تسليمه لواشنطن.

لكن ما كان يفترض أن يقتصر الأمر على عملية عسكرية انتقامية، تطور إلى مشروع لإعادة بناء أفغانستان لمنع طالبان من العودة إلى السلطة، وهو أمر حصل في غضون أيام قليلة وحتى قبل أن ينجز الأمريكيون انسحابهم من كابول.