إدارة بايدن تعمل لاستضافة 50 ألف أفغاني في قواعد عسكرية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين، في إفادة اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على إتاحة طاقة استيعابية لاستضافة ما يصل إلى 50 ألف لاجئ أفغاني في قواعد عسكرية، وليس إعادة توطينهم.

وتابعت قائلة: ”هناك طاقة استيعابية ونحن نعمل من أجل تحقيق طاقة استيعابية في قواعدنا العسكرية تتسع لما يصل إلى 50 ألفا“.

وأشارت إلى أن تلك المنشآت لن تستضيف لاجئين بشكل دائم، لكنها ستقدم رعاية طبية ومساعدة، وتكون حلقة وصل بين اللاجئين ومنظمات ستعكف على إعادة توطينهم.

ودافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب يوم الاثنين، عن طريقة انسحاب بلاده من أفغانستان، ووصف عملية إجلاء أكثر من 100 ألف شخص خلال أسابيع بأنها ”تاريخية“.

ووصف بايدن الجسر الجوي الأمريكي من مطار كابول خلال الشهر الماضي بأنه ”غير مسبوق“. وقال إنه تم إجلاء أكثر من 117 ألف شخص، من بينهم 6 آلاف أمريكي، مضيفاً: ”لم تقم أي دولة، أي دولة، بشيء مثل هذا مطلقاً على مر التاريخ“.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأربعاء، انتهاء ”أطول حرب خاضتها أمريكا (2001 – 2021)“، بعد إتمام عملية الإجلاء من أفغانستان، وخروج آخر جندي أمريكي من البلاد في 31 أغسطس/ آب.

ووصف أوستن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الأركان المشتركة مارك ميلي، يوم الأربعاء، عملية الإجلاء عبر مطار كابول بأنها كانت ”إنجازًا هائلا“، لافتا إلى أنه في يوم الهجوم على المطار وحده ”قامت قواتنا وشركاؤهم بالدفع قدمًا والاستمرار، واضعة 89 رحلة إنقاذ في الهواء على مدى 24 ساعة، ناقلة 12500 روح إلى الحرية“.

وقال أوستن: ”انتهت الحرب الآن ونحن ندخل فصلاً جديدًا، حيث يتولى دبلوماسيونا وشركاؤنا بين الوكالات زمام المبادرة، ونحن جزء من جهد جماعي عاجل لنقل من تم إجلاؤهم من الأفغان خارج المساكن المؤقتة في مراحل متدرجة إلى الخليج وأوروبا لبدء حياة جديدة، وسأسافر بعد ذلك إلى الخليج، شكرًا لشركائنا الذين فعلوا الكثير للمساعدة في إنقاذ المدنيين الأفغان وإيوائهم“.