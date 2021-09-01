الرئيس الإيراني يعين امرأة في حكومته شقيقها معارض لخامنئي

أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، قراراً بتعيين أنسية خزعلي في منصب نائب الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، لتكون أول امرأة تلتحق بتشكيلة الحكومة الإيرانية الجديدة.

ويعد مهدي خزعلي شقيق أنسية خزعلي من معارضي المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي.

ولدت أنسية خزعلي عام 1963 في مدينة قم وسط إيران، وتخرجت بدرجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، ومن بين المناصب التي تقلدتها رئاسة جامعة الزهراء للنساء في إيران، وعضو هيئة التدريس في الجامعة، ورئاسة جامعة رضوي للنساء، وهي جامعة حكومية.

ونالت خزعلي شهادة الدكتوراه في الأدب العربي عام 1999 من جامعة طهران، وهي أخت مهدي خزعلي الناشط السياسي الذي أعلن معارضته لتدخل قوات الحرس الثوري في حرب سوريا.

وقال مهدي الخزعلي في تموز/يوليو 2016 إن ”السياسات الإيرانية في سوريا خاطئة، وإنه لم يكن ينبغي للحرس الثوري التدخل عسكريا فيها“.

ورشّح نفسه للرئاسة في انتخابات 2017، ولكن تم استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور، يؤمن بولاية الفقيه لكنه يعارض تقليد هذا المنصب من قبل علي خامنئي، وجرى اعتقاله عدة مرات بسبب مواقفه.

وبعد أن نالت حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي ثقة البرلمان، يوم الأربعاء الماضي، وجه بعض النواب انتقادات له بسبب عدم تسمية امرأة في مجلس الوزراء الجديد.

وقالت عضو البرلمان عن التيار المتشدد زهرة الهيان، الاثنين الماضي، في تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“: ”إن شغور النساء في مجلس الوزراء ملحوظ“، داعية رئيسي إلى ترشيح سيدة لتولي منصب وزيرة التربية والتعليم.

كما انتقد عضو البرلمان معين الدين سعيدي غياب المرأة عن مجلس الوزراء الإيراني، وقال: ”ما يثير الدهشة ومن المؤسف جداً هو عدم استخدام قدرة المرأة التي لا يمكن تعويضها في حكومة رئيسي“.

وتضم حكومة رئيسي 19 وزيراً 18 منهم حاز على ثقة البرلمان، باستثناء وزير التربية والتعليم حسين باغكلي.

وفاز رئيسي عن التيار المتشدد بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 من حزيران/يونيو الماضي، وبلغت نسبة المشاركة فيها 48.8 %، وهي الأقل منذ انتصار الثورة الإيرانية.

وفي سياق آخر، عين رئيسي محمد دهقان نائباً للرئيس الإيراني للشؤون القانونية، وفقاً لما ذكره موقع الرئاسة الإيرانية.