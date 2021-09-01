فرنسا تدعو إيران للعودة إلى المفاوضات النووية على الفور

ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، شدد على أهمية عودة إيران للمفاوضات النووية على الفور في مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني المعين حديثا حسين أمير عبد اللهيان.

وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، ”شدد الوزير على أهمية وضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات التي علقتها إيران منذ يونيو“.

وعبر لودريان عن قلقه من كل الأنشطة النووية التي نفذتها إيران بالمخالفة للاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية.

وبدأت إيران في انتهاكات تدريجية لبنود الاتفاق، منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.