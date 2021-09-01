إسرائيل: انسحاب أمريكا من أفغانستان قرار صائب لكن تنفيذه خاطئ

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

رأى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، أن ”قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من أفغانستان ربما كان صائبا، لكنه نُفذ بطريقة خاطئة، وما زال تأثيره على الأمن الإقليمي غير واضح“.

وأضاف لابيد، خلال إيجاز صحفي مع وسائل إعلام أجنبية عقد في القدس: ”لم يتم الأمر بالطريقة التي كان من المفترض أن يتم بها.. ربما كان القرار الصحيح، ربما لم يتم تنفيذه بالطريقة الصحيحة“.

واعتبر وزير الخارجية أن ”القلق من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يشير إلى تراجع الاهتمام الأمريكي بالمنطقة“.

ويعد الوسطي لابيد اللاعب الرئيس في حكومة إسرائيل الائتلافية المكونة من ثمانية أحزاب وتولت السلطة في حزيران/يونيو الماضي برئاسة اليميني نفتالي بينيت.

وحذر خبراء من أن استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي قد يشجع الجماعات المتشددة الأخرى، بما فيها حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة.

وكانت حماس التي خاضت عدة حروب مع إسرائيل منذ سيطرتها على الحكم في غزة في عام 2007، هنأت طالبان بعد وقت قصير من إمساكها زمام الأمور في كابول في 15 آب / أغسطس المنصرم.

وقال لابيد: ”لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتخلى عن دورها في الشرق الأوسط“.

وأضاف: ”أعتقد أننا يجب أن ننتظر قليلا قبل (القفز) إلى استنتاجات حول ما سيكون بعد ذلك بالضبط“.

وجادل وزير الخارجية بأنه لم يكن من الممكن ”الفهم الكامل لجميع عواقب هذه الخطوة“ مشيرا إلى تأثيرها على باكستان و“الحدود الطويلة لإيران الآن مع دولة سنية متطرفة تديرها منظمة سنية متطرفة“.

واحتفلت حركة طالبان بالانسحاب الأمريكي الذي اكتمل الإثنين من أفغانستان، باعتباره انتصارا كبيرا بعد السيطرة على الدولة في أعقاب تمرد دموي وانهيار القوات الحكومية.

ودافع الرئيس الأمريكي جو بايدن بقوة عن قراره بإنهاء الحرب التي استمرت عقدين بعد أن بدأت في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

واعتبر بايدن ذلك ”أفضل قرار لأمريكا“ وقال الثلاثاء إن البلاد كانت تواجه خيارين: ”المغادرة أو التصعيد“.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن ليلة الثلاثاء بُعيد إنجاز قوات بلاده انسحابها من أفغانستان أن الولايات المتحدة ”ستعمل“ مع حركة طالبان الأفغانية إذا ”وفّت بتعهداتها“.