طالبان تقول إنها حاصرت مقاتلي المعارضة الأفغانية وتدعو للسلام

قال أمير خان متقي وهو القيادي في حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأربعاء، إن مقاتلي الحركة حاصروا الإقليم الوحيد المقاوم لحكمها، ودعا المعارضين للتفاوض على تسوية مع الحركة الإسلامية.

ومنذ سقوط العاصمة الأفغانية كابول في يد طالبان يوم 15 أغسطس /آب، ظل إقليم بانجشير الجبلي الإقليم الوحيد الصامد في مواجهة تقدم الحركة، رغم اندلاع قتال في إقليم بغلان المجاور بين طالبان وميليشيات محلية.

وصمد بضعة آلاف من أفراد ميليشيات محلية وفلول الجيش ووحدات من القوات الخاصة تحت إمرة أحمد مسعود، ابن قائد سابق للمجاهدين، في مواجهة طالبان.

ودعا أمير خان متقي الزعيم البارز بحركة طالبان، المعارضين لنبذ السلاح في كلمة مسجلة للأفغان في بانجشير، وقال: ”إمارة أفغانستان الإسلامية وطن لكل الأفغان“.

وأعلنت طالبان، عفوا عن جميع الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية أثناء الحرب التي استمرت 20 عاما، لكن ما زالت حشود من السكان الخائفين من الانتقام تتدفق على الحدود في محاولة للفرار من البلاد.

وقال متقي إن طالبان بذلت الجهود من أجل التفاوض مع زعماء قوات المعارضة في بانجشير ”لكن للأسف، دون طائل“.

لا داعي للقتال

وقال متقي إن قوات طالبان تجري استعدادات على الجوانب الأربعة لوادي بانجشير، ولا داعي للقتال، وأضاف أن القوات المناهضة لطالبان يجب أن تضع في اعتبارها إنه لم يكن ممكنا هزيمة طالبان حتى بدعم من حلف شمال الأطلسي والقوات الأمريكية، مضيفا: ”لكننا ما زلنا نحاول ضمان عدم نشوب حرب، وأن تحل مسألة بانجشير بشكل هادئ وسلمي“.

وجاءت تصريحات متقي هذه، بعد مقتل سبعة على الأقل من مقاتلي طالبان أثناء محاولة للتقدم في الوادي وفقا لما ذكره اثنان من زعماء المعارضة.

وقال متحدث باسم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، وهي المظلة التي تضم القوات المتمركزة في بانجشير، اليوم الأربعاء، إن قوات طالبان شنت هجوما قبل يومين وكانت تهاجم في ثلاث أو أربع مناطق مختلفة، لكن تم التصدي لها حتى الآن، مشيرا إلى أنه لم يطلع على أحدث بيانات أعداد القتلى والجرحى.