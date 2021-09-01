إيران.. 6 سنوات سجن لناشط سياسي

قضت محكمة إيرانية بالسجن لمعلم وناشط سياسي 6 سنوات بعد إدانته بتهم مختلفة منها ”مناصرته للنظام الملكي“، في إشارة إلى نظام الشاه محمد رضا بهلوي الذي سقط عام 1979 بثورة قادها رجال الدين.

وذكر موقع ”فردا“ التابع للمعارضة أن ”حجة إله رافعي، المعلم والناشط السياسي، حُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ومنع لمدة عامين من مغادرة البلاد، وزرع 40 شتلة وجمع ورقة بحثية عن النظام الإيراني السابق“.

من جهته، وصف المعلم والناشط الموجود حاليا في السجن نفسه بأنه ”مناصر للنظام الملكي“ وألقي القبض عليه على خلفية مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، واُتهم بـ“التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن، والتحريض والدعاية ضد النظام“.

وتوقع رافعي في مقطع فيديو جرى نشره في 9 من تموز/ يوليو الماضي، اعتقاله بسبب نشاطه ضد النظام الحالي.

وأضاف: ”يمكن أن أتراجع عن مواقفي في حال تعرضي للتعذيب الشديد وانتزاع الاعترافات بالقوة“.

وأشار وهو يخاطب الإيرانيين: ”أعزائي اعترافاتي لن تكون لها قيمة بعد اعتقالي، وليس لها مشروعية، كما ذكرت لكم سابقا أوكد إنني حتى الرمق الأخير لن أتراجع عن الدفاع عن تراب وطني والشعب الإيراني، وسأبقى مناصرا لنظام الشاه بهلوي“.

واعتقلت قوات الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني في 6 من يوليو/تموز الماضي، الناشط السياسي، بعد مداهمة منزله في مدينة شهريار ونقله إلى معتقل سجن طهران الكبير.

وفي سياق متصل، أفادت حملة حقوق الإنسان في إيران، الأربعاء، أن ”محاكمة حجة إله رافعي عُقدت في 28 من آب/أغسطس الماضي دون محامٍ“.

وفي حال أيدت محكمة الاستئناف في إيران هذا الحكم، فإنه وفقا للمادة 134 من قانون العقوبات الإيراني، سيعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات ستكون قابلة للتنفيذ.

وتواصل السلطات الإيرانية قمع الأصوات المعارضة لها، حيث يتم اعتقال المناهضين للنظام عبر توجيه تهم شائعة ومشتركة لدى أغلب المعتقلين منها ”العمل ضد الأمن القومي، أو الدعاية ضد النظام، أو إزعاج الرأي العام، أو إهانة المقدسات أو التطاول على رموز النظام“.

ولا يعرف العدد الحقيقي للمعتقلين السياسيين في إيران، حيث تمنع طهران المنظمات الحقوقية الدولية من زيارة سجونها والاطلاع على أوضاع المعتقلين.