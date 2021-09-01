هولندا تقرر نقل سفارتها من كابول إلى الدوحة

أعلنت وزيرة الخارجية الهولندية ”سيغريد كاغ“ في الدوحة، اليوم الأربعاء، أن بلادها قررت نقل سفارتها من كابول إلى العاصمة القطرية، في أعقاب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، بعد خطوة مماثلة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي مع نظيرها القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي تعلب بلاده دورا رئيسيًا في المحادثات مع حركة طالبان المتشددة، ”طلبت (من قطر) الموافقة على نقل سفارة هولندا من كابول إلى الدوحة“.

من جانبه، كشف آل ثاني، أن بلاده ”تواصل الحوار مع طالبان بشكل مستمر، ليكون هناك ترشيد لسياساتهم وخطابهم تجاه المرأة، مع حثهم على احترام حرية التنقل، وأن يكون هناك ممر آمن لدخول الناس“.

وأضاف الوزير القطري، أن ”مقاربة الدوحة مع طالبان، اعتمدت بالتنسيق مع حلفائها على المستويين الإقليمي والدولي“.

وانسحبت القوات الامريكية والجيوش المتحالفة معها من أفغانستان، بعد 20 عامًا، من اجتياح شامل، أطاح بحركة طالبان من السلطة، بسبب رفضها تسليم زعيم تنظيم القاعدة أنذاك أسامة بن لادن، اثر اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وخسرت الولايات المتحدة نحو 2500 جندي، ودفعت 2313 مليار دولار على مدى عشرين عامًا، بحسب دراسة أجرتها جامعة براون، و خرجت من أفغانستان، وقد تضررت سمعتها بسبب عجزها عن توقع الانتصار السريع لطالبان، وطريقة إدارتها لعمليات الإجلاء.