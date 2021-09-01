قطر تدعو "طالبان" إلى توفير "ممر آمن" للراغبين بالخروج من أفغانستان (فيديو)

دعت قطر حركة طالبان إلى ضمان ”ممر آمن“ للراغبين بالخروج من أفغانستان، بعد الانسحاب الأمريكي.

وتستضيف الدوحة قادة من حركة طالبان، وتسهل عمليات الإجلاء للدول الغربية من أفغانستان.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي بالدوحة: ”نحث طالبان على مسألة حرية التنقل، وأن يكون هناك ممر آمن لخروج، وأيضًا لدخول الناس إذا رغبوا في ذلك“، وفقًا لوكالة ”فرانس برس“.

ويواجه عشرات الآلاف من المواطنين الأفغان الذين فروا من حكم حركة طالبان، مستقبلًا مجهولًا.

وذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، يوم الإثنين: ”منذ سيطرة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان، بدا نزوح المواطنين الأفغان وكأنه فيضان مفاجئ يغمر القواعد العسكرية الأمريكية في الخارج، وخاصة في قطر“.

وأضاف التقرير: ”وصل عشرات الآلاف من اللاجئين إلى قاعدة العديد في قطر، بعد إجلائهم من مطار كابول الدولي، كي يتم فحصهم بواسطة السلطات الأمريكية، وهي العملية المستمرة منذ أسبوعين حتى الآن“.

وتابع: ”ولكن مع تراجع عمليات الإجلاء من أفغانستان، فإن التركيز تحول إلى هؤلاء الذين كانوا جزءًا من النزوح الجماعي الهائل المفاجئ وغير المتوقع“.

وأردفت الصحيفة قائلة: ”خلال أسبوعين فقط، ساعد 5 آلاف جندي أمريكي في كابول في عمليات إجلاء حوالي 114 ألف شخص من مطار كابول، وذلك في عملية فوضوية شابها العنف في كثير من مراحلها، خاصة مع الوتيرة المذهلة التي اجتاحت بها طالبان الدولة مع سقوط الحكومة الأفغانية“.

وأوضحت: ”بعد دخول مقاتلي طالبان للعاصمة كابول، فإن المواطنين اليائسين تدفقوا بأعداد هائلة على مطار حامد كرزاي الدولي، حيث تسلقوا على متن طائرات الإجلاء، ومع هبوط الطائرات في قطر، التي لعبت دورا بارزًا في جهود إجلاء الأفغان، شرع بعضهم بالبكاء بعد النزول من الطائرة، اعتقادًا منهم بأنهم وصلوا إلى الولايات المتحدة“.

وقالت: ”لكن هذا الأمل تلاشى، بعد أن تم نقلهم إلى مركز للاجئين، يديره الجيش الأمريكي في حظيرة طائرات كبيرة، وهي أول مرحلة للرحلة الطويلة والمضنية، نحو إعادة توطينهم في نهاية المطاف داخل الولايات المتحدة“.