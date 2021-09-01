سياسي إيراني بارز: طالبان أذكى منا لأنهم لم يهاجموا السفارة الأمريكية في كابول

أشاد نائب رئيس البرلمان الإيراني السابق، السياسي البارز المعتدل علي مطهري، اليوم الأربعاء، بما سمّاه ”ذكاء“ حركة طالبان الأفغانية المتشددة، نتيجة عدم مهاجمتها السفارة الأمريكية في كابول، عقب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وكتب علي مطهري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ يقول ”قالت طالبان إنها ستلتزم بالاتفاقيات الإقليمية والدولية، وتريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، يظهر أنهم أذكى منا ولا يخططون لمهاجمة السفارة الأمريكية“.

وأضاف مطهري ”إذا تمسكت حركة طالبان _أيضا_ بحرية المرأة في التعبير عن حقوقها، يمكن أن نكون متفائلين في ذلك“.

ودعت حركة طالبان، أمس الثلاثاء، إلى إقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من خروج آخر الجنود الأمريكيين من كابول، لتنهي بذلك 20 عاما من الحرب.

كما حث مولوي شهاد الدين دلاور، أحد قادة الحركة، أمس، الدول التي أغلقت بعثاتها الدبلوماسية في أفغانستان، وأجلت موظفيها أخيرا، إلى إعادة فتحها.

ويعد علي مطهري من أشد المنتقدين لاقتحام واحتلال السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، بعد انتصار الثورة الإيرانية، بقيادة رجل الدين المتشدد الراحل روح الله الخميني.

وأقدمت مجموعة من الطلاب الجامعيين الإيرانيين المتشددين على اقتحام السفارة الأمريكية في طهران، واحتجاز 52 أمريكيا كرهائن لمدة 444 يوما، وصادروا معظم الوثائق من مبنى السفارة.

وأفرجت إيران في الـ19 من يناير/كانون الثاني من عام 1981، عن الرهائن الأمريكيين، ومنذ ذلك الحين لا تزال العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين طهران وواشنطن.

وفي مطلع أبريل/نيسان الماضي، اعتبر علي مطهري الذي ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في منتصف يونيو/حزيران الماضي، إن من مصلحة طهران إقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا ”تحسين علاقة إيران بالولايات المتحدة يصب في مصلحتنا“.

وأضاف مطهري في مقابلة تلفزيونية ”منذ بداية الثورة عام 1979، لم يكن هناك داع لأن تنقطع العلاقة مع أمريكا، لكننا قمنا بأنفسنا بسلسلة من الأفعال الخاطئة“.

يذكر أن إيران بدأت منذ عام 2012، مفاوضات سرية مع الولايات المتحدة بشأن الوصول إلى حل لأزمة الملف النووي الإيراني في سلطنة عمان، وأصبحت بعد ذلك علنية، وتمخض عن تلك المفاوضات الطويلة، إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في يوليو/تموز 2015، في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب أعلن انسحابه من الاتفاق في مايو/ أيار 2018.