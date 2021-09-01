صحف عالمية: خطاب "بايدن" يؤذن بحقبة جديدة للسياسة الخارجية الأمريكية

ركزت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الأربعاء، على تحليل كلمة الرئيس الأمريكي ”جو بايدن“، التي دافع خلالها عن قراره بسحب الجيش الأمريكي من أفغانستان، بعد ساعات من اكتمال عمليات الإجلاء التي قال الرئيس إنها ”تاريخية وحققت نجاحا استثنائيًا“.

وسلطت بعض الصحف الضوء على محاولات الرئيس المستميتة للدفاع عن قراره، معتبرة أن خطابه يؤذن بحقبة جديدة من السياسة الخارجية الأمريكية، ربما تضع حدًا للتدخلات العسكرية الخارجية المكلفة للولايات المتحدة.

سياسة خارجية مختلفة

صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، قالت إن جوهر حجة ”بايدن“ خلال خطابه للشعب الأمريكي، تكمن في أنه يراهن على أن المؤرخين والأمريكيين الذين قال إن معظمهم يؤيدون إنهاء الحرب بأفغانستان سوف يحكمون على قرار الانسحاب من أفغانستان، باعتباره القرار الوحيد المقبول، بالنظر إلى للوضع الذي كان قائمًا عندما تولي منصبه في بداية العام.

واعتبرت الصحيفة، في تقرير لها، أن ”بايدن صور نفسه على أنه زعيم اتخذ المسار الوحيد المتاح من بين عدة خيارات سيئة، ملقيًا باللوم على الجيش الأفغاني، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي توصل لاتفاق مع حركة طالبان، كان يلزم واشنطن بالانسحاب بشكل كامل من أفغانستان في أيار/مايو الماضي“.

ولفتت إلى محاولات بايدن المستميتة للدفاع عن قرار الانسحاب، تارة بالقول إن الولايات المتحدة ”ليس لديها مصلحة حيوية في أفغانستان سوى منع هجوم على أراضيها“، وتارة أخرى بالتأكيد على أن الحرب ”كان ينبغي أن تنتهي قبل عقد من الزمان“.

وذكرت الصحيفة أن ”بايدن قدم لمحة عن تنبي سياسة خارجية أمريكية مختلفة في عالم ما بعد 11أيلول/سبتمبر، عندما أكد أن بلاده لم يكن لديه سوي الاختيار ما بين المغادرة والتصعيد العسكري، وأنه لم يكن مستعد لإطالة أمد هذه الحرب إلى ما لا نهاية“.

وقالت الصحيفة: ”بايدن قال إنه سيتجنب الحروب البرية ونشر قوات كبيرة، وبدلاً من ذلك يفضل استراتيجية تسترشد أكثر بالمنافسة الاقتصادية والأمن السيبراني مع الصين وروسيا، وتركز على مواجهة التهديدات بالتكنولوجيا العسكرية التي تسمح بضربات ضد المتشددين، دون وجود فرق كبيرة من القوات على الأرض في مكان مثل أفغانستان“.

واضافت: ”الرئيس أطلق خلال خطابه ما يمكن تسميتها بحقبة جديدة، لاستخدام القوة الأمريكية، حيث لن تسعى الولايات المتحدة بعد الآن إلى إعادة تشكيل منافسيها بالطريقة التي حاول بها ثلاثة رؤساء سابقين في أفغانستان والعراق“.

وأشارت إلى أنه بالرغم من قول بايدن إن ”العالم يتغير“ وأنه على القيادة الأمريكية أن تتغير معه، وتتعلم من أخطاء العقدين الماضيين، لكنه لم يعترف بارتكاب أي أخطاء في كيفية إنهاء الحرب، بخلاف وضع ثقته في الجيش الأفغاني الذي قال إنه لم يثبت أنه ”خصم قوي“ لطالبان.

وعقبت الصحيفة قائلة إن بايدن بدلا من الاعتراف بالخطأ تحدى بشكل مباشر فكرة أن الولايات المتحدة الامريكية كان من الممكن أن تجري خروجًا أكثر تنظيماً، أو أن تبدأ عمليات الإجلاء في وقت أقرب.

قلب الانتقادات

بدورها قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، إن ”بايدن سعي خلال خطابه إلى قلب الانتقادات رأساً على عقب، إذا قال إن قراره بالانسحاب المتسرع يعكس قلقاً عميقاً للقوات المسلحة الأمريكية“.

وأضافت أن ”بايدن شدد على تكلفة الحرب الكبيرة بالنسبة لعائلات العسكريين، وقال إن المغادرة ستسمح للولايات المتحدة بالتركيز على خصومها الحقيقيين وهما الصين وروسيا“.

ولفتت الصحيفة إلى أن ”الرئيس الأمريكي، كرر حجته بأن أولويات أمريكا تكمن الآن في مكان آخر، وأنه بعد مرور 20 عاما، انتشر التهديد الإرهابي بطرق تجعل الوجود العسكري المستمر في أفغانستان غير ضروري ويؤدي إلى نتائج عكسية“.

وأبرزت الصحيفة قول بايدن: إن الالتزام الأساسي للرئيس، في رأيه، هو الدفاع عن أمريكا وحمايتها ”ليس ضد تهديدات عام 2001، ولكن ضد تهديدات عام 2021 والمستقبل“.

تساؤلات

وأشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت جبال أفغانستان، ستصبح مرة أخرى ملاذًا آمنًا للمنظمات المتشددة مثل القاعدة وداعش في ظل الفراغ الذي خلفه الانسحاب الأمريكي.

وأضافت أن الولايات المتحدة ستحتاج أيضًا، إلى إيجاد طرق لكي تتمكن من مواصلة جمع المعلومات الاستخبارية بعدد أقل بكثير من النشطاء على الأرض، بعد الانسحاب من أفغانستان.

وإضافة إلى ذلك، قالت الصحيفة إنه هناك الكثير من التساؤلات تظل بدون إجابة حول الشكل الذي ستبدو عليه أفغانستان تحت حكم طالبان.

وذكرت أن العديد من خبراء السياسة الخارجية أن طالبان في ثوبها الجديد والتي تبدو أكثر مرونة لن تختلف النسخة السابقة من طالبان المتشددة.

وأوضحت الصحيفة أنه، يبدو أن كثيرين لم يتأثروا بخطاب بايدن، واستشهدت بالسناتور الجمهوري ”بن ساسي“ عضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الذي انتقد الرئيس الأمريكي قائلا إن ”احتفال بايدن بالانتصار غير لائق ومنفصل عن الواقع“

وقال ساسي: ”إن لامبالاته القاسية تجاه الأمريكيين الذين تخلى عنهم خلف خطوط العدو أمر مخز“ في إشارة إلى إعلان بايدن بقاء نحو 100 إلى 200 أمريكي (من مزدوجي الجنسية) في أفغانستان بعد اكتمال انسحاب القوات الأمريكية.

رسالة خفية

من جانبها اعتبرت مجلة ”بوليتكو“ أن ثمة رسالة خفية تتضمنها خطاب جو بايدن، لم ينطق بها أي من الرؤساء الذين تعاقبوا على الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود.

وأشارت إلى أن بايدن شدد على ضرورة أن ينصب التركيز مصلحة الأمن القومي الأمريكي، وإنهاء حقبة من العمليات العسكرية الكبرى، مشيرا إلى 300 مليون دولار كانت تصرف كل يوم أفغانستان على مدى 20 عاما.

وذكرت أن بايدن قال نصا: ”لا أؤمن بأن أمن وسلامة الولايات المتحدة يمكن أن يتعزز من خلال نشر آلاف من القوات الأمريكية وإنفاق مليارات الدولارات في أفغانستان“.

وأوضحت المجلة أن بايدن، بحجته السابقة، ترك سؤالاً أكبر دون إجابة وهو: ”ما الذي سنفعله حيال الآلة العسكرية الأمريكية الهائلة التي لا تزال موجودة في مناطقة أخرى حول العالم؟“.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تمتلك ميزانية عسكرية تبلغ حوالي 700 مليار دولار سنويًا، مدعومة بشبكة من عقود المشتريات بمليارات الدولارات التي تحول أعضاء الكونغرس إلى جماعات ضغط متحمسة للأسلحة التي لا تعمل وتستنزف الخزانة.

وتابعت المجلة أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية 800 قاعدة عسكرية تنتشر في العشرات من الدول حول العالم، مشيرة إلى أن الإنفاق الأمريكي على النزاعات المسلحة وبشكل أعم على الحفاظ على تلك الإمبراطورية العسكرية أمر يثير الخيال.

وأضافت أن الذي لم يذكره بايدن في خطابه، هو أن التكلفة الإجمالية للارتباطات في أفغانستان والعراق تفوق تمويل خطة الرئيس للبنية التحتية التي تصل قيمتها 3.5 تريليون دولار.