الجيش الأمريكي ينفي تركه كلابًا في كابول

نفى البنتاغون الثلاثاء أن يكون عسكريوه قد تركوا بعضاً من كلابهم، سواء العسكرية أو الأليفة، في مطار كابول عندما انسحبوا نهائياً من أفغانستان ليل الإثنين.

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إنّه ”خلافاً للمعلومات غير الدقيقة، لم يترك الجيش الأمريكي كلاباً داخل أقفاص في مطار حامد كرزاي الدولي، ولا سيّما كلاب عسكرية مزعومة“.

وأضاف كيربي في تغريدة على تويتر أنّ الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر كلاباً في مأوى حيوانات أفغاني وليس كلاباً تخضع لمسؤولية الجيش الأمريكي.

وأتى تعليق المتحدّث باسم البنتاغون ردّاً على نداء أطلقته الثلاثاء جمعية ”بيتا“ للرفق بالحيوان ناشدت فيه الرئيس جو بايدن التدخّل لإعادة هذه الكلاب إلى الولايات المتّحدة، مؤكّدة أنّها استقت من مصادر مطّلعة معلوماتها عن ترك العسكريين الأميركيين هذه الكلاب في أفغانستان.

"Dogs in crates photographed at Kabul airport are part of a local ongoing animal rescue operation, according to Pentagon officials and fact-checkers" https://t.co/bg5Epv2gke

— Swanee 🎱 (@JaySwansonPool) September 1, 2021