الجيش الأمريكي ينفي تركه كلابًا في كابول

نفى البنتاغون الثلاثاء أن يكون عسكريوه قد تركوا بعضاً من كلابهم، سواء العسكرية أو الأليفة، في مطار كابول عندما انسحبوا نهائياً من أفغانستان ليل الإثنين.

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إنّه ”خلافاً للمعلومات غير الدقيقة، لم يترك الجيش الأمريكي كلاباً داخل أقفاص في مطار حامد كرزاي الدولي، ولا سيّما كلاب عسكرية مزعومة“.

وأضاف كيربي في تغريدة على تويتر أنّ الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر كلاباً في مأوى حيوانات أفغاني وليس كلاباً تخضع لمسؤولية الجيش الأمريكي.

وأتى تعليق المتحدّث باسم البنتاغون ردّاً على نداء أطلقته الثلاثاء جمعية ”بيتا“ للرفق بالحيوان ناشدت فيه الرئيس جو بايدن التدخّل لإعادة هذه الكلاب إلى الولايات المتّحدة، مؤكّدة أنّها استقت من مصادر مطّلعة معلوماتها عن ترك العسكريين الأميركيين هذه الكلاب في أفغانستان.

"Dogs in crates photographed at Kabul airport are part of a local ongoing animal rescue operation, according to Pentagon officials and fact-checkers" https://t.co/bg5Epv2gke — Swanee 🎱 (@JaySwansonPool) September 1, 2021

وأعربت الجمعية عن قلقها بالخصوص على مصير ”نحو ستين كلباً بوليسياً لكشف المتفجّرات تجلس داخل أقفاص على مدرج المطار“، ونحو ستين كلباً متخصّصاً آخر ”محبوسين في مأوى في حظيرة بالمطار، يعانون من الحرّ، ومن دون وصول كافٍ إلى الماء أو الطعام“.

وأكّدت بيتا أنّه ”بالإضافة إلى ذلك، فإنّ عشرات الحيوانات الأليفة المملوكة لعائلات أميركيين تمّ إجلاؤهم… أطلقوا على ما يبدو في الشارع وتركت لمصيرها من دون أن تكون لديها أيّ فرصة تذكر للبقاء على قيد الحياة“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف، الإجلاء من أفغانستان بأنه ”نجاح غير عادي“.

"Dogs in crates photographed at Kabul airport are part of a local ongoing animal rescue operation, according to Pentagon officials and fact-checkers" https://t.co/pZMqJun8Z9 — Jen Ryan (@jenryancorkran) September 1, 2021

وأكد أن 90% من الأمريكيين الذين كانوا يريدون مغادرة أفغانستان تمكنوا من ذلك وإن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بمساعدة ما تبقى من الأمريكيين الذين ينوون مغادرة أفغانستان والذين يتراوح عددهم بين 100 و200 شخص.

وفي حديثه في البيت الأبيض، قال بايدن للصحفيين إن معظم هؤلاء الأشخاص من مزدوجي الجنسية ومقيمون هناك منذ فترة طويلة وقرروا في وقت سابق البقاء في البلاد نظرا لجذورهم العائلية في أفغانستان.

وأضاف: ”بالنسبة لأولئك الأمريكيين الباقين ليس هناك موعد نهائي، نبقى ملتزمين بإخراجهم إذا كانوا يريدون الخروج“.

وقال إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقود جهودا دبلوماسية متواصلة لضمان تأمين خروج أي أمريكي أو شريك أفغاني أو مواطن أجنبي يريد مغادرة أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية على السلطة في 15 أغسطس آب.