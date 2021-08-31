طلاب ونشطاء.. قصص يأس وترقب لمن فاتهم الفرار من أفغانستان

يعيش عدد كبير من الطلاب والنشطاء الأفغان حالة يأس وترقّب بعد الفشل في الفوز برحلة إلى الخارج، مع انقضاء آجال الإجلاء الثلاثاء، ما دفعهم إلى الاختباء والبحث عن سبل أخرى لمغادرة البلاد، وفق ما ينقله تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية.

ويقول التقرير إنه في الليلة الفاصلة بين 30-31 أغسطس / آب، بعد مغادرة آخر الطائرات العسكرية الأمريكية مطار كابول، احتفلت حركة طالبان، التي سيطرت على البلاد، بنهاية عشرين عامًا من الوجود الأجنبي في أفغانستان بإطلاق النار، لكن في المقابل توجد فئة أخرى من الأفغان يواجهون الأسوأ مع بقائهم داخل أفغانستان تحت حكم الحركة.

ويسلط التقرير الضوء على نماذج من مواطنين أفغان اضطروا لترك البلد والأهل، وآخرين لم ينالوا حظهم من رحلات الإجلاء، ويقول ”اضطر مسعود (اسم مستعار) إلى ترك زوجته، التي كانت حاملاً في شهرها التاسع، عندما وصلت طالبان إلى كابول في 15 أغسطس / آب خوفًا من أن يعتقلها المتطرفون الإسلاميون ويضطهدونهما، هو طالب في إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في كابول تم إجلاؤه من بين موظفيها الأجانب ليلة 14 إلى 15 أغسطس / آب الجاري، كان الأفغاني البالغ من العمر 31 عامًا خائفًا بشكل خاص على حياته حيث يُنظر إلى مؤسسته على أنها رمز من رموز الغرب من قبل طالبان“.

ويشير التقرير إلى أنه منذ الهجوم الدامي الذي تبناه تنظيم ”داعش“ يوم الجمعة 27 أغسطس / آب وأسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص أصبح الوصول إلى مطار كابول معقدًا للغاية بسبب تدفق المرشحين للمغادرة ونقاط التفتيش التابعة لطالبان.

ويشير مسعود إلى أنه رغم أن طلاب الجامعة الأمريكية يُعتبرون من أولويات واشنطن في رحلات الإجلاء فإنّهم واجهوا صعوبات ومنع كثيرون منهم من مغادرة كابول لأسباب أمنية، ما دفعهم إلى العيش مختبئين في حالة ترقب، لا سيما أنه بعد يومين من سقوط العاصمة كابول نشرت ”طالبان“ مقطع فيديو من داخل الجامعة الأمريكية، وعلق مسعود ”كانوا يتجولون في أماكن عملنا ويصيحون:“هذا هو المكان الذي كان فيه الأمريكيون هؤلاء المرتدون يحاولون إفساد المسلمين من خلال تعليم الذئاب في ثياب الحملان“ وفق تعبيره، مشيرا إلى انه أدرك منذ ذلك الحين أن حياته على المحك.

وينقل التقرير عن هذا الطالب قوله ”أنا في حالة من اليأس والترقب في نفس الوقت، أحسب الأيام وأبحث عن القليل من الضوء، لكن أحلامي كلها تحطمت مثل صفيحة زجاجية تتساقط على الأرض وتتحطم إلى ألف قطعة“ بحسب تعبيره.

ووفق التقرير يستمر الشاب في النوم بعيدًا عن أسرته، في منازل الأصدقاء والأقارب، ولم يبق في نفس المكان مطلقًا لأكثر من يومين أو ثلاثة أيام، بينما بقيت زوجته وطفله حديث الولادة في منزل العائلة، في انتظار أن يجد مسعود طريقة لإخراجهم من البلاد. وأضاف ”في الوقت الحالي كل الحدود شبه مغلقة لكن، بالنسبة لي لا يمكنني البقاء في أفغانستان. لأنني أعتبر مرتدًا وبالتالي أستحق الموت، لا مستقبل لي هنا!“.

ويشير التقرير إلى حالة رويا مانديغار، المرأة الأفغانية البالغة من العمر 31 عاما، والناشطة في المجال النسوي وقال إنها لم تتلق أي ردّ على طلبات المغادرة إلى الخارج، بعد اتصالها بكندا والسويد وألمانيا، وتعلق ”مثلي كثيرون تخلفوا عن الركب ويخاطرون بحياتهم“.

ويوضح التقرير أنه ”منذ أحد عشر عامًا عملت رويا مانديغار، وهي امرأة أفغانية عازبة تعيش بمفردها في كابول، مع أطفال الشوارع وفي دور الأيتام، وهي خريجة جامعية بتخصص علم الاجتماع بمشروع بتمويل أمريكي ما قد يعرضها للعديد من المخاطر بعد عودة طالبان.“ وينقل عن المرأة الأفغانية التي غادرت مسقط رأسها هرات لتقيم بمفردها في العاصمة كابول قولها ”علاوة على ذلك أنا ملحدة ونسوية، قاتلت لمدة عشرين عامًا من أجل الفتيات في كابول لارتداء الملابس الملونة، واليوم أصبحت هذه المدينة صامتة وفارغة، أنا محاصرة في شقة أقوم بتغييرها بانتظام، قلبي يحترق من الحزن، كل هذه الأعمال التي دامت عشرين عامًا اختفت وانهارت في ليلة واحدة“ بحسب تعبيرها.