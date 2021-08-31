بايدن: الإجلاء من أفغانستان "نجاح غير عادي"

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء، الإجلاء من أفغانستان بأنه ”نجاح غير عادي“.

وأكد أن 90% من الأمريكيين الذين كانوا يريدون مغادرة أفغانستان تمكنوا من ذلك وإن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بمساعدة ما تبقى من الأمريكيين الذين ينوون مغادرة أفغانستان والذين يتراوح عددهم بين 100 و200 شخص.

وفي حديثه في البيت الأبيض، قال بايدن للصحفيين إن معظم هؤلاء الأشخاص من مزدوجي الجنسية ومقيمون هناك منذ فترة طويلة وقرروا في وقت سابق البقاء في البلاد نظرا لجذورهم العائلية في أفغانستان.

وأضاف: ”بالنسبة لأولئك الأمريكيين الباقين ليس هناك موعد نهائي، نبقى ملتزمين بإخراجهم إذا كانوا يريدون الخروج“.

وقال إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقود جهودا دبلوماسية متواصلة لضمان تأمين خروج أي أمريكي أو شريك أفغاني أو مواطن أجنبي يريد مغادرة أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية على السلطة في 15 أغسطس آب.

وذكر بايدن أن المجتمع الدولي سيحاسب قادة طالبان على الالتزام بتنفيذ تعهدهم بالسماح بحرية السفر.

وأضاف: ”قدمت طالبان تعهدات علنية، تم بثها على التلفزيون والإذاعة في جميع أنحاء أفغانستان، بشأن تأمين خروج أي شخص يريد المغادرة، بمن في ذلك أولئك الذين عملوا جنبا إلى جنب مع الأمريكيين“.

وقال: ”نحن لا نحكم عليهم بكلامهم فقط، بل من خلال أفعالهم، ولدينا القدرة للتأكد من الوفاء بهذه الالتزامات“.

وبعد مغادرة آخر الجنود الأمريكيين، جال مقاتلو طالبان، القادة الجدد لأفغانستان، ”منتصرين“، صباح الثلاثاء، في مطار كابول برفقة عناصر يرتدون بزات قوات خاصة تابعة للحركة ورافعين علمهم.

وتقدم المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مجموعة من المسؤولين على المدرج، بينما لا تظهر على وجهه بشكل عام أي تعابير، إلا أن ابتسامة عريضة ارتسمت عليه.

ووقف عناصر كتيبة ”بدري 313″، القوات الخاصة التابعة لحركة طالبان، وهم يرتدون أحذية وسترات ذات اللون ”الكاكي“ فوق بزاتهم المموّهة، لالتقاط صور، حاملين أسلحة أمريكية ورافعين علمهم الأبيض الذي كُتبت عليه باللون الأسود ”الشهادتان“.

وكان مطار كابول المدني قد تعرض للتخريب، بعدما كان يُعد أحد المواقع الأكثر أمانا في البلاد، وملأت رصاصات فارغة الأرض قرب كل المداخل.