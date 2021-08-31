صحيفة عبرية: اجتماع "غانتس - عباس" عمق خلافات الائتلاف الحاكم في إسرائيل

تباينت آراء الأحزاب السياسية المشكلة للائتلاف الحكومي في إسرائيل حول الاجتماع الذي عقده وزير الدفاع بيني غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في رام الله، رغم التأكيدات بشأن التنسيق المسبق بين غانتس وبين رئيس الوزراء نفتالي بينيت حوله.

واستنادا لتقرير نشرته صحيفة ”ماكور ريشون“ العبرية، اليوم الثلاثاء، فإن ”الاجتماع تسبب في تعميق حالة الاستقطاب داخل الحكومة، ففي الوقت الذي وجد فيه غانتس دعما من حزبه أزرق أبيض، إضافة إلى أحزاب ميرتس وهناك مستقبل، أعرب نواب حزب أمل جديد بزعامة وزير العدل جدعون ساعار عن رفضهم للخطوة، فيما فضل نواب حزب يمينا الذي يرأسه بينيت عدم التعليق“.

”أمل جديد“ ينتقد

ونقلت عن النائب تسيفي هاوزر، من حزب ”أمل جديد“ اليميني، قوله إنه ”لو كان الحديث يجري عن اجتماع مهم كان يفضل عدم عقده، وهذا الاجتماع لا يمكن أن يقود لدولة فلسطينية؛ لأن مثل هذه الدولة لن تقام، ولو كنت أنا من عقد الاجتماع لكنت واجهتهم بشأن دعواتهم الخاصة بجرائم الحرب التي قدموها للمحكمة الجنائية“.

كما نقلت عن وزير الاتصالات يوعاز هيندل، الذي ينتمي للحزب نفسه، قوله: ”لم أكن لألتقي الرئيس الفلسطيني، فعباس ينكر المحرقة النازية، ويرسل الرواتب للمخربين، لكن من يدعي أنه لم يكن هناك تنسيق أمني معه واجتماعات في العقد الأخير فهو يكذب، وإن حكومة إسرائيل هي حكومة وحدة ولا ينبغي أن تشهد خطوات تخص اليسار أو اليمين“.

وانتقد وزير البناء والإسكان ذئيف ألكين عقد الاجتماع دون مناقشة ملف التيسيرات الاقتصادية التي تحدث عنها وزير الدفاع مع عباس أمام المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي ”الكابينيت“.

مصالح خاصة

وأشار موقع ”سروغيم“ الإخباري العبري إلى خلاف حاد داخل الائتلاف الحكومي على خلفية الاجتماع، ونقل عن مصدر سياسي رفيع المستوى، لم يكشف هويته، قوله إن ”الاجتماع لم يسبقه تنسيق مع الحكومة، وإن غانتس يواصل العمل كأنه حكومة داخل الحكومة“.

وبحسب الصحيفة، اتهم المصدر غانتس بـ“الحرص على مصالحه السياسية“، معربا عن دهشته من عقد الاجتماع، متسائلا: ”لو كان قد عقد لأغراض أمنية لماذا خرج غانتس ببيان للصحافة؟ لقد تجاوز غانتس المتفق عليه بألا يقيم مهرجانا إعلاميا لخطوات من هذا النوع“، منوها إلى أن ”وزير الدفاع عمل بناء على دوافع خاصة ولخدمة مصالحه الشخصية، واستخدم منصبه كوزير للدفاع لتحقيق هذا الغرض“، لافتا إلى أنه ”لو سقطت هذه الحكومة سيكون ذلك بسبب أداء غانتس“. وفق تعبيره.

ونقل الموقع عن مقربين من وزير الدفاع قولهم إن ”الاجتماع حمل أهمية على الصعيد الأمني“، رافضين المزاعم بشأن استغلاله إعلاميا، مدللين على ذلك بالاتفاق على عدم نشر صور من هذا الاجتماع.

المعارضة تنتقد

ونبه الموقع إلى أن ”الخلافات التي أثارها الاجتماع ترتبط بمشكلة مستمرة منذ فترة حول شخصية غانتس، إذ يسود انطباع بأن الأخير لديه اعتقاد بأن بقاء الحكومة مرتبط به، وأنه قادر في أي لحظة على الانضمام لزعيم الليكود بنيامين نتنياهو، وتشكيل حكومة بديلة“.

يشار إلى أن الانتقادات التي واجهها اجتماع غانتس وعباس جاءت من جناح المعارضة، إذ أعرب حزبا ”الليكود“ و“الصهيونية الدينية“ عن رفضهما لهذا الاجتماع، ونقلت صحيفة ”ماكور ريشون“ عن مصادر من هذين الحزبين قولهما إن ”محاولات بينيت التقليل من خطورة الاجتماع وتداعياته لن تفلح، ولن يمكنه إخفاء الحقيقة“.

ووفقا لـ“ماكور ريشون“، اعتبرت المصادر أن ”شركاء بينيت من اليسار يعلمون المغزى من الاجتماع، وأنه أثبت أنه لا يمتلك خطوطا حمراء، ولا يكترث سوى بوجوده على رأس الحكم حتى لو كان الأمر عبر حكومة يسار تضم مؤيدي الإرهاب، ومن ثم فقد منح غانتس غطاء لعقد هذا الاجتماع“.

بناء الثقة

وعلى النقيض، أثنى حزب ”ميرتس“ اليساري على الاجتماع، ونقلت صحيفة ”ماكور ريشون“ بيانا صادرا عن الحزب جاء فيه أن ”الخطوة تعيد بناء الثقة والحوار، وأن اجتماعا من هذا النوع يعزز السلطة الفلسطينية الأمر الذي يخدم مصلحة إسرائيل في المقام الأول“.

وقال الحزب إن ”مصالح إسرائيل هي التي دفعت رئيس الحزب نيتسان هوروفيتش، والنائبين تامار زاندبيرغ وعيساوي فريغ لعقد اجتماعات مماثلة مع مسؤولين فلسطينيين، إذ يتطلع الحزب لاستئناف المسار السياسي على أساس حل الدولتين“.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول إن ”النائب موشي طور باز من حزب هناك مستقبل رأى أن الاجتماع هو الخطوة الصحيحة، وقال: أعتقد أن أفضل ما فعله غانتس هو أنه اجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية، ينبغي أن يستمر التنسيق الأمني، حتى رؤساء وزراء إسرائيل في الماضي قابلوه“، فيما انضم إليه زميله بالحزب جلعاد كاريف، رئيس اللجنة التشريعية في الكنيست، إذ دعا إلى ضرورة إجراء اجتماعات دورية بين المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين“.