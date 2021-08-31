الهند تجري محادثات مع طالبان لأول مرة منذ سقوط كابول

أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن سفيرها في قطر أجرى محادثات مع قيادي كبير في حركة ”طالبان“، اليوم الثلاثاء، وذلك في أول تواصل رسمي منذ سيطرة الحركة على أفغانستان.

وقالت الوزارة إن السفير ديباك ميتال التقى شير محمد عباس ستانيكزاي، رئيس المكتب السياسي لطالبان في الدوحة، بناءً على طلب الحركة.

وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا سلامة الهنود الذين ما زالوا في أفغانستان، موضحة أن ميتال نقل مخاوف نيودلهي من أن مسلحين مناهضين للهند قد يستخدمون الأراضي الأفغانية لشن هجمات.

ولطالما كانت لدى الهند مخاوف حيال طالبان؛ بسبب علاقاتها الوثيقة مع خصمها اللدود باكستان.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أعلن، في وقت سابق، إجلاء سفير بلده في العاصمة الأفغانية كابول، وموظفي السفارة، من المدينة.

وكتب المتحدث أريندام باجتشي على تويتر حينئذ: ”في ضوء الظروف السائدة، اتُخذ قرار بنقل سفيرنا في كابول وموظفيه الهنود إلى الهند على الفور“.