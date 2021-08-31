أخبار

الهند تجري محادثات مع طالبان لأول مرة منذ سقوط كابول
تاريخ النشر: 31 أغسطس 2021 13:26 GMT
تاريخ التحديث: 31 أغسطس 2021 13:35 GMT

الهند تجري محادثات مع طالبان لأول مرة منذ سقوط كابول

أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن سفيرها في قطر أجرى محادثات مع قيادي كبير في حركة "طالبان"، اليوم الثلاثاء، وذلك في أول تواصل رسمي منذ سيطرة الحركة على

+A -A
المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن سفيرها في قطر أجرى محادثات مع قيادي كبير في حركة ”طالبان“، اليوم الثلاثاء، وذلك في أول تواصل رسمي منذ سيطرة الحركة على أفغانستان.

وقالت الوزارة إن السفير ديباك ميتال التقى شير محمد عباس ستانيكزاي، رئيس المكتب السياسي لطالبان في الدوحة، بناءً على طلب الحركة.

وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا سلامة الهنود الذين ما زالوا في أفغانستان، موضحة أن ميتال نقل مخاوف نيودلهي من أن مسلحين مناهضين للهند قد يستخدمون الأراضي الأفغانية لشن هجمات.

ولطالما كانت لدى الهند مخاوف حيال طالبان؛ بسبب علاقاتها الوثيقة مع خصمها اللدود باكستان.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أعلن، في وقت سابق، إجلاء سفير بلده في العاصمة الأفغانية كابول، وموظفي السفارة، من المدينة.

وكتب المتحدث أريندام باجتشي على تويتر حينئذ: ”في ضوء الظروف السائدة، اتُخذ قرار بنقل سفيرنا في كابول وموظفيه الهنود إلى الهند على الفور“.

 

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play