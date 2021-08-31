بعد مغادرة آخر جندي أمريكي.. "طالبان" تجول في مطار كابول

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

بعد مغادرة آخر الجنود الأمريكيين، جال مقاتلو طالبان، القادة الجدد لأفغانستان، ”منتصرين“، صباح الثلاثاء، في مطار كابول برفقة عناصر يرتدون بزات قوات خاصة تابعة للحركة ورافعين علمهم.

وتقدم المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مجموعة من المسؤولين على المدرج، فيما لا تظهر على وجهه بشكل عام أية تعابير، إلا أن ابتسامة عريضة ارتسمت عليه.

ووقف عناصر كتيبة ”بدري 313″، القوات الخاصة التابعة لحركة طالبان، وهم يرتدون أحذية وسترات ذات اللون ”الكاكي“ فوق بزاتهم المموّهة، لالتقاط صور، حاملين أسلحة أمريكية ورافعين علمهم الأبيض الذي كُتبت عليه باللون الأسود ”الشهادتان“.

وكان مطار كابول المدني تعرض للتخريب، بعدما كان يُعد أحد المواقع الأكثر أماناً في البلاد، وملأت رصاصات فارغة الأرض قرب كل المداخل.

وخلال الأيام الـ15 التي تلت سيطرة طالبان على العاصمة في 15 آب / أغسطس، شهد محيط المطار تجمع حشود كبيرة في محاولة للصعود على متن رحلات الإجلاء التي نظّمتها الدول الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، لكن بقي عدد كبير من الأفغان عالقين خارج هذه المنطقة؛ بسبب سلسلة حواجز أقامتها الحركة.

وأُزيلت، الثلاثاء، كافة نقاط التفتيش هذه على الطريق المؤدي إلى المطار، باستثناء واحدة.

وتغيّر أيضاً مزاج القادة الجدد لأفغانستان، إذ إن مقاتلي طالبان أبدوا فرحتهم عبر التسليم باليد على السائقين والركاب.

طائرات مدمّرة

ولا تزال مسألة تأمين مطار حامد كرزاي الدولي في كابول أساسية، وقد كررت طالبان مرات عدة أنها لن تقبل مساعدة عسكرية دولية لهذا الغرض.

وداخل حرم المطار، بقيت عشرات الطائرات والمروحيات التي منحتها واشنطن للجيش الأفغاني فارغة بعدما أعطبتها القوات الأمريكية قبل انسحابها.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، خلال مؤتمر صحافي، إنّ قواته ”نزعت سلاح“ حوالي 73 طائرة، أي أعطبتها وجعلتها غير قابلة للتشغيل مرة أخرى.

وأكد كينيث أن ”هذه الطائرات لن تحلّق مرة أخرى“، مضيفاً: ”لن يتمكّن أحد من استخدامها“.

وحُطّمت نوافذ قمرات القيادة في الطائرات وثُقبت إطاراتها.

وعطّل الجيش الأمريكي أيضاً 70 عربة مصفّحة مقاومة للألغام- تبلغ كلفة الواحدة منها مليون دولار- و27 مركبة ”هامفي“ مدرّعة خفيفة، في ختام جسر جوي أقيم على مدى أسبوعين، وسمح بإجلاء حوالي 123 ألف شخص من البلاد، معظمهم أفغان.

ودمّرت الولايات المتحدة أيضاً منظومة دفاع صاروخية من طراز ”سي-رام“ نُصبت لحماية مطار كابول، وهي المنظومة التي اعترضت، الاثنين الماضي، 5 هجمات صاروخية شنّها تنظيم ”داعش“ على المطار.

وأوضح الجنرال ماكنزي أنّ ”تفكيك هذه الأنظمة إجراء معقّد ويستغرق وقتاً طويلاً، لذلك قمنا بنزع سلاحها حتى لا يتمّ استخدامها مرة أخرى“.