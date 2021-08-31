الفشل الأفغاني يطرح تساؤلات حول جدوى التدخلات الخارجية للغرب

عشرون عاما من الحرب ووجود مكلف كلها جهود تم محوها في غضون أسابيع قليلة، ويطرح الفشل الأمريكي في أفغانستان تساؤلات حول جدوى التدخلات الغربية في الخارج، والصعوبات التي تواجهها لفرض نموذج للحكم.

ويبدو أن استيلاء طالبان على كابول دون قتال، وكأنه عقوبة مدوية لمشروع شمولي سيئ التخطيط والتنفيذ، وفقا لخبراء، فإلى جانب هزيمة الجيش الأفغاني الذي أنشأته واشنطن، تبين فشل سياسات أربعة رؤساء، جورج دبليو بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب وجو بايدن.

فقد واجهوا جميعهم النتيجة غير القابلة للحل لما بدأ كرد على هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 ثم تحول إلى حرب استنزاف لتفادي عودة البلاد مجددا لأن تكون ملاذا متشددا، في حين تعين عليهم إدارة أولويات استراتيجية أخرى مثل الحرب في العراق منذ 2003.

وحاولوا قبل كل شيء إنشاء جيش أفغاني وتأسيس دولة قابلة للاستمرارية. وقال باراك أوباما في 2016: ”كرئيس ركزت استراتيجيتنا على تدريب القوات الأفغانية وتعزيزها. لقد طردنا تنظيم القاعدة من معسكراته وساعدنا الأفغان للإطاحة بطالبان وإقامة حكومة ديمقراطية“.

لكن رغم مساعدات حكومية بالمليارات ومشاريع الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية، فإن ”جهود المجتمع الدولي لبناء الدولة الأفغانية من الصفر وتعزيزها لم تتوج بالنجاح“، على حد قول سيرج ميخائيلوف من مؤسسة الدراسات والأبحاث التنموية الدولية.

وقال إن بعض النجاحات قد تحققت مستشهدا بـ“إنشاء أربع مؤسسات تعمل بشكل صحيح بين 2002 و2005، هي وزارة المال والبنك المركزي ووزارة إعادة الإعمار والتنمية الريفية والاستخبارات العسكرية، كما سمحت السنوات العشرون من الحضور عمليا لجيل من الأفغان بالعيش أحرارا من حكم طالبان.

الغطرسة

وقال عبدالباسط الباحث في مدرسة س. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة: ”لم يكن هناك تماسك أيديولوجي داخل الجيش ولا حس بواجب الانتماء الوطني“، ويصف فسادا متأصلا في صفوف الجيش كما في المجتمع المدني. ويشير إلى غياب مفهوم الدولة القومية في بلد تهيمن فيه العشائر والقبائل على الحياة الاجتماعية.

لكن، يقول ضابط عسكري أوروبي متخصص في التدريب طالبا عدم الكشف عن هويته: ”يمكن تحسين أداة عسكرية لكن الأمر صعب جدا إذا لم تكن مدعومة بحوكمة موثوق بها، وفي حال لم تنجح بتجاوز التوترات العشائرية والقبلية وفي إنشاء بنى تحتية للتنمية الاقتصادية تسمح للدولة بدفع مرتبات جيشها“، كما تطرق إلى الحاجة لوضع أسس ”اجتماعية وحكومية صلبة“. لكن ”هذه لم تكن الحال في أفغانستان“.

ويقف وراء هذا الفشل أيضا شعور بالتفوق من قبل أول قوة عظمى في العالم واثقة من قيمها وضرورة تصديرها.

ودان ديفيد لايك أستاذ العلوم السياسية في جامعة سان دييغو بكاليفورنيا في هذا الصدد، ”الغطرسة التي تدفع للاعتقاد بأن كيانا أجنبيا يمكنه الانتقال إلى بلد ما وبناء دولة شرعية ووفية في آن“.

من جهته، انتقد براهما شيلاني أستاذ الدراسات الاستراتيجية في مركز أبحاث السياسات، وهو مركز أبحاث خاص مقره نيودلهي، الكذبة الأمريكية، وقال إن ”الولايات المتحدة لم تذهب إلى أفغانستان لبناء دولة بل للانتقام من هجمات 11 أيلول/سبتمبر“، مضيفا أن ”الدول الأخرى كانت مسؤولة عن بناء الدولة. استثمرت الهند أكثر من 3 مليارات دولار لشق الطرق السريعة وبناء المستشفيات والسدود والبرلمان“.

وعلى الرغم من العديد من الأمثلة اللافتة على الإخفاقات الأمريكية في بناء قوات مسلحة محلية مثل فيتنام والعراق وأفغانستان، فإن التدخلات الغربية ليس مصيرها الفشل، كما يؤكد سيث جونز من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، مشددا على نجاح الولايات المتحدة في كولومبيا وأوروبا وفي البلقان.

لكنه قال إنه بعد النكسة الأفغانية ”ستحجم الولايات المتحدة بشدة عن الانخراط في بناء دولة على نطاق واسع“. وأوضح أنه ”من الصعب جدا القيام بذلك من الخارج ونادرا ما تكلل المحاولة بالنجاح“.

ويبدو أن حلفاء الولايات المتحدة يستخلصون أيضا النتائج، ”أنا لا أؤمن بالمساعدة في بناء دولة“، كما أعلن إيمانويل ماكرون لصحيفة ”لوجورنال دو ديمانش“ ردا على سؤال حول التدخل الفرنسي لمكافحة الإرهاب في مالي المستمر منذ 2012.