قوات أحمد مسعود تعلن قتلها 8 من طالبان في اشتباك مسلح في بانجشير

قال ممثل عن الجماعة الرئيسة المعارضة لحركة طالبان في أفغانستان، إن ”اشتباكا دار بين قوات طالبان ومقاتلي جماعته في وادي بانجشير شمالي العاصمة كابول مساء الاثنين، وأسفر عن مقتل ثمانية من الحركة“.

ومنذ سقوط كابول في الـ15 من آب/ أغسطس، كان إقليم بانجشير هو الوحيد الذي صمد أمام طالبان في أفغانستان الذي لا يخضع لسيطرة الحركة رغم أنه محاصر بشكل كبير، وتم قطع الاتصالات عنه، وإن كان ثمة قتال دار _أيضا_ في إقليم بغلان المجاور بين طالبان وفصيل محلي مسلح.

وقال فهيم دشتي المتحدث باسم ما تعرف بـ“قوات المقاومة الوطنية“ الموالية للزعيم المحلي أحمد مسعود، إن القتال دار عند المدخل الغربي للوادي حيث هاجمت طالبان مواقع للجماعة.

وأضاف أن قوات الجماعة صدت الهجوم، الذي ربما كان اختبارا لدفاعات الوادي، وأن 8 من عناصر طالبان لقوا مصرعهم كما أصيب عدد مماثل.

وأشار دشتي، إلى إصابة اثنين من أعضاء قوات المقاومة الوطنية.

لم يتسن لوكالة ”رويترز“ التواصل مع متحدث باسم طالبان للحصول على تعليق.

ومسعود هو ابن أحمد شاه مسعود، قائد المجاهدين السابق ضد السوفيت، وقد رسّخ وضعه في وادي بانجشير من خلال قوة من عدة آلاف تضم ميليشيات محلية وفلول الجيش ووحدات من القوات الخاصة.

وكان الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، القائد السابق في التحالف الشمالي، عمل على ضمان ألا يسقط وادي بانجشير في أيدي طالبان، خلال فترة حكمهم التي استمرت سابقا بين عامي 1996 و 2001، والآن يبدو أن التاريخ يعيد نفسه مع ابنه أحمد مسعود في هذا ”الوادي الأسطوري“، بحسب ”فورين بوليسي“.

وقد دعا مسعود، إلى تسوية يجري التفاوض عليها مع طالبان، لكنه قال إن قواته ستقاوم إن هوجم إقليمه في الوادي الجبلي الضيق.

وتعهد أحمد مسعود، الذي أعلن نفسه زعيما للمقاومة الناشئة ضد طالبان في وادي بنجشير في تصريحات لمجلة ”فورين بوليسي“، بمقاومة طالبان.

وانتقلت قوة كبيرة من مقاتلي طالبان إلى المنطقة، لكن الجانبين كانا منخرطين حتى الواقعة الأخيرة في مفاوضات وتجنبا القتال.

ودوت أصداء الأعيرة النارية ابتهاجا في أنحاء كابول، الثلاثاء، مع سيطرة مقاتلي طالبان على المطار بعد انسحاب آخر القوات الأمريكية منهية حربا دامت 20 عاما وتركت الحركة الإسلامية المسلحة أقوى مما كانت عليه في 2001.