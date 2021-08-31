الشرطة الإسرائيلية تعتقل مستوطنا هدد بينيت بالقتل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تهديدات بالقتل من قبل شاب إسرائيلي؛ على خلفية مقتل الجندي الذي أصيب في قطاع غزة قبل حوالي 9 أيام.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مستوطنا إسرائيليا من مدينة عسقلان؛ بسبب منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، هدد من خلاله بقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن محققي الشرطة الإسرائيلية حددوا مكان المشتبه به في منزله، واعتقلوه للتحقيق معه، كما أنه سوف يمثل أمام المحكمة مع طلب تمديد اعتقاله.

وأوضحت الصحيفة، أن المنشور الذي نشره المشتبه به تناول الليلة الماضية مقتل جندي إسرائيل، بعد تسعة أيام من إطلاق النار عليه من مسافة صفر من قبل فلسطيني خلال التظاهرات على حدود قطاع غزة، حيث أصابت إحدى الرصاصات رأس الجندي الإسرائيلي في حادثة وثقها الفلسطينيون.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الليلة الماضية، خلال جنازة المقاتل الإسرائيلي، تم سماع صرخات مهينة ضد مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، على ذات الخلفية.

ووفق الصحيفة العبرية، فقد تعرض قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي إليعازر توليدانو، لعنف لفظي في مكان الجنازة.

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة ”7“ العبرية، أن مشادات كلامية وقعت خلال مراسم جنازة الجندي الإسرائيلي بارئيل شموئيلي في تل أبيب.

ووفق القناة العبرية، فإن العديد من المشاركين في الجنازة هاجموا قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي إليعازر توليدانو وشتموه هو ومفوض الشرطة كوبي شبتاي.

ولفتت القناة إلى أن عناصر الأمن الإسرائيلي أحاطوا بتوليدانو وشبتاي؛ لمنع الاعتداء عليهما خلال الجنازة.

وبينت القناة العبرية، أن هذه الحادثة تأتي تعبيرا عن حالة الغضب لإصابة الجندي شموئيلي ومقتله، حيث تعرض الجيش الإسرائيلي، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت، لاتهامات كبيرة بالتقصير الذي أدى إلى مقتل بارئيل عند حدود قطاع غزة.

وكان الجندي الإسرائيلي أصيب بنيران فلسطيني فتح عليه المسدس من فتحة بالجدار الفاصل مع قطاع غزة، خلال قنصه متظاهرين سلميين، يوم 21 أغسطس/ آب الماضي.

ونوهت القناة إلى وجود مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، التي قتل فيها الجندي الإسرائيلي.