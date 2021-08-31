باكستان: تشكيل حكومة في أفغانستان خلال أيام

ذكر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الثلاثاء أنه ”سيجري تشكيل حكومة في أفغانستان في غضون أيام بعد أسابيع من الضبابية إثر سيطرة طالبان على البلاد“.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني في إسلام أباد ”نتوقع تشكيل حكومة توافق في أفغانستان في الأيام القليلة المقبلة“.

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال المؤتمر، إن بلاده ستنتظر تشكيل طالبان لحكومة جديدة لترى ما إذا كانت الحركة ستنفذ تعهدها بالسماح للمدنيين بمغادرة أفغانستان على رحلات طيران من مطار كابول.

وأضاف ماس ”طالبان وعدت، لكن في الأيام والأسابيع المقبلة سنعرف ما إذا كان بإمكاننا أن نعول على ذلك، طالبان تريد تشكيل حكومة جديدة وسيعطينا ذلك إشارة على ما إذا كانت ستفي بمطلبنا بأن تكون ممثلة للجميع“.

وكانت حركة طالبان _المسيطرة فعليا على الحكم في كابول_ قالت إنها ستعلن عن حكومة جديدة بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وأكملت الولايات المتحدة قبل ساعات إكمال انسحابها من أفغانستان بعد 20 عاما من دخولها إثر هجمات الـ11 من سبتمبر 2001.

وأعلن البنتاغون خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان ليل الإثنين.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحفي ”أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان“.

وأضاف الجنرال ماكنزي الذي تتبع أفغانستان لنطاق عمليات قيادته أن ”آخر طائرة سي-17 أقلعت من مطار كابول في الـ30 من آب/أغسطس“ في الساعة 9:29 ت غ.

وتابع ”إذا كانت عمليات الإجلاء العسكرية انتهت فإن المهمة الدبلوماسية الرامية للتحقّق ممّا إذا كان هناك مزيد من المواطنين الأمريكيين أو الأفغان المؤهلين الراغبين بالرحيل تتواصل“.

وأوضح الجنرال ماكنزي أنّه منذ الـ14 من آب/أغسطس وحتى ليل الإثنين، أي خلال الـ18 يوما الماضية، أخلت طائرات الولايات المتحدة وحلفائها أكثر من 123 ألف مدني من مطار حامد كرزاي.

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين أن العالم سيحمّل حركة طالبان مسؤولية تعهدها بتوفير ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

وقال بايدن في بيان صدر بعد ساعات من إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان إنه ”سيوجه كلمة للشعب الأمريكي بشأن الانسحاب بعد ظهر الثلاثاء“.

وتبنى مجلس الأمن الدولي الإثنين، قرارا يدعو حركة طالبان إلى احترام ”التزاماتها“ من أجل خروج ”آمن“ لكل الذين يريدون مغادرة أفغانستان، دون المطالبة بإقامة منطقة آمنة كانت فرنسا دعت إليها.

وفي أول تعليق له على الانسحاب، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين، إنه بدأ فصل جديد من علاقة الولايات المتحدة بأفغانستان، عقب سحب واشنطن آخر جندي لها في البلاد بعد 20 عاما على عملياتها الحربية في هذا البلد.

وأضاف بلينكن ”إذا أمكننا العمل مع حكومة أفغانية جديدة بطريقة تضمن مصلحتنا القومية سنفعل“، مشيرا إلى أن واشنطن علقت الوجود الدبلوماسي في كابول ونقلت العمليات إلى الدوحة.