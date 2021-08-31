فرنسا: على طالبان تأمين مطار كابول في أقرب وقت

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء، إن على حركة طالبان الأفغانية تأمين مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة كابول في أقرب وقت ممكن، كي يتمكن من يريدون مغادرة أفغانستان من الرحيل على متن رحلات تجارية، مشيرا إلى أن الحركة تجري محادثات مع قطر وتركيا بشأن إدارة المطار.

وقال لو دريان في نصريحات نقلها ”تلفزيون فرنسا 2“: ”يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن تأمين المطار.. يجرون محادثات مع القطريين والأتراك بشأن إدارة المطار.. ينبغي أن نطالب بتأمين الوصول للمطار“.

وأضاف لو دريان أنه يجب على فرنسا مواصلة الضغط على طالبان، لكنها لا تتفاوض مع الحركة.‎

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى _أمس الإثنين_ قرارا يدعو حركة طالبان إلى احترام ”التزاماتها“ من أجل خروج ”آمن“ لكل الذين يريدون مغادرة أفغانستان، دون المطالبة بإقامة منطقة آمنة كانت فرنسا دعت إليها.

وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ15 لصالح القرار الذي وضعته الولايات المتحدة بينهم فرنسا والمملكة المتحدة، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا وهما العضوان الدائمان في المجلس عن التصويت.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أعلن الأحد، أن باريس ولندن ستدعوان في الأمم المتحدة لإنشاء ”منطقة آمنة“ في كابول للسماح خصوصا بمواصلة ”العمليات الإنسانية“.

وقال ماكرون حينها ”أعتقد أن هذا المشروع قابل جدا للتحقيق.. لدي أمل لأنه سيفضي إلى خلاصة جيدة، لا أرى أن أحدا سيعارض توفير الأمن للمشاريع الإنسانية“.

وأضاف الرئيس الفرنسي ”إنشاء هذه المنطقة سيوفر إطارا للأمم المتحدة للتحرك بشكل عاجل وسيسمح _خصوصا_ بوضع كل منا أمام مسؤولياته، وسيتيح للأسرة الدولية مواصلة الضغط على طالبان“.

وأوضح دبلوماسيون في الأمم المتحدة الإثنين، أن الفكرة لا تتعلق بإنشاء ”منطقة محمية“ بالمعنى الدقيق للكلمة، بل بالأحرى البناء على التزام طالبان السماح ”بالمرور الآمن“ للساعين لمغادرة البلاد.

وقال أحد الدبلوماسيين في حديث للصحفيين تعليقا على القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي ”هذا القرار ليس عمليا، فهو يتعلق _خاصة_ بالمبادئ والرسائل السياسية الرئيسة والتحذيرات“.