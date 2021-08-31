صحف عالمية: الفشل يلاحق واشنطن في أفغانستان.. وغضب بريطاني من تسريبات أمريكية بشأن هجوم مطار كابول

تناولت صحف عالمية صادرة صباح يوم الثلاثاء، العديد من الملفات ذات الاهتمام، وكان أبرزها اكتمال الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان بعد 20 عاما على الحرب، مع سقوط الدولة في أيدي حركة طالبان.

كما أبرزت الصحف _أيضا_ التسريبات الأمريكية الخاصة بهجوم مطار كابول الدموي، يوم الخميس الماضي، والذي أسفر عن مصرع 13 جنديا أمريكيا، بالإضافة إلى 170 مدنيا آخرين على الأقل.

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ إن الحرب الأمريكية في أفغانستان انتهت مع رحيل آخر رحلات الإجلاء من مطار كابول أمس الإثنين، لينتهي بذلك الوجود الأمريكي الذي استمر لمدة عقدين، ولكنه فشل في نهاية المطاف في هزيمة طالبان.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني ”رحلت الدفعة الأخيرة من القوات الأمريكية عن أفغانستان في ساعة متأخرة من أمس الإثنين، لتنتهي الحرب التي استمرت 20 عاما، وبدأت بعد فترة قصيرة من هجمات القاعدة يوم الـ11 من أيلول/ سبتمبر 2001، وكلفت أكثر من تريليوني دولار، وتسببت في مقتل أكثر من 170 ألف شخص“.

وتابعت ”في نهاية المطاف، فشل في هزيمة طالبان، التي سمحت للقاعدة بالعمل من أفغانستان“.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، قوله ”لقد بدأ فصل جديد في العلاقة الأمريكية مع أفغانستان. ستكون القيادة خلال تلك المرحلة من خلال الدبلوماسية، فقد انتهت المهمة العسكرية“.

ومضت تقول ”ولكن الحرب التي تعاقب عليها 4 رؤساء أمريكيين خلال عقدين من الزمن، والتي منحت الأفغان دفعة نحو الديمقراطية، وحررت الكثير من النساء كي يواصلن التعليم والعمل، فشلت تقريبا في تحقيق كل الأهداف الأخرى. ففي النهاية، فقد سلّم الأمريكيون أفغانستان إلى المتمردين أنفسهم الذين أطاحوا بهم من السلطة في عام 2001“.

وأشارت إلى أن السيطرة على مطار كابول أصبحت في أيدي حركة طالبان، التي لا تزال تعمل على تشكيل الحكومة الجديدة.

ورأت ”نيويورك تايمز“ أن رحيل الولايات المتحدة ”شوهته موجة مروعة من الضحايا المدنيين، وهي مجرد مشهد رمزي للأخطاء الأمريكية خلال الحرب، بعد أن تسببت غارة أمريكية بطائرة مسيرة في مقتل 10 مدنيين، من بينهم 7 أطفال، وموظف في مؤسسة خيرية أمريكية، ومتعاقد مع الجيش الأمريكي، بينما قالت واشنطن إن الغارة استهدفت إحباط هجوم على المطار“.

وأردفت بالقول ”مثل هذه الأضرار الجانبية المدنية كانت سببا رئيسا في انقلاب العديد من الأفغان ضد الأمريكيين، بعد النوايا الحسنة الأولية في السنوات الأولى من التدخل الأمريكي“.

رد بريطاني عنيف على تسريبات البنتاغون

أشارت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية إلى أن تسريبات من جانب وزارة الدفاع الأمريكية تلقي باللوم على بريطانيا في وفيات التفجير الذي ضرب مطار كابول يوم الخميس الماضي، وأسفر عن مصرع ما يقرب من 200 شخص، من بينهم 13 جنديا أمريكيا.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته يوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني ”العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا أصبحت تحت ضغط شديد، بعد تسريبات من جانب وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، بأن الولايات المتحدة أبقت بوابة مطار كابول مفتوحة، كي تساعد في إجلاء القوات البريطانية، رغم علمها بأن هناك خطرا وشيكا بوقوع هجوم“.

ومضت تقول ”مصادر حكومية بارزة، ونواب في البرلمان البريطاني، اتهموا واشنطن بمحاولة قلب الحقائق، وإلقاء اللوم على بريطانيا، بعد التسريبات التي نقلت عن شخصيات عسكرية أمريكية بارزة قولها إنها كانت تريد إغلاق بوابة آبي بمطار كابول، قبل ساعات من وقوع الهجوم الدموي“.

وتابعت ”تسببت تلك التسريبات _التي تضمنت مذكرات سرية لمكالمات مع شخصيات عسكرية وسياسيين بارزين_ برد فعل عنيف من جانب بريطانيا. إذ قال مسؤول حكومي بريطاني إنه يتعين على الولايات المتحدة تقديم تفسير لأسباب تلك الفوضى العارمة التي رافقت عمليات الإجلاء، في حين قال مصدر بريطاني حكومي آخر إن الحكومة البريطانية كانت ستدعم أي قرار يصدر من الولايات المتحدة بإغلاق بوابة المطار“.

قلق أوكراني من سياسة بايدن

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن أوكرانيا ”تخشى من تخلي الولايات المتحدة عن دعمها، في ظل السياسة الخارجية التي يتبعها الرئيس جو بايدن، والتي وضحت جليا في قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، والذي يمكن أن يكون له توابع على كييف“.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني ”عندما يزور الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي البيت الأبيض للمرة الأولى غدا الأربعاء، فإنه سيسعى بشدة للحصول على المساعدات العسكرية والاقتصادية، للتأكيد أن إدارة بايدن لن تتخلى عن بلاده كما فعلت في أفغانستان“.

وأوضحت ”حاربت أوكرانيا لمدة 8 سنوات ضد روسيا والمتمردين المدعومين من موسكو في إقليم ”دونباس“، وحتى قبل الانسحاب الفوضوي من العاصمة الأفغانية كابول، فإن المخاوف هيمنت على كييف، على خلفية رغبة الرئيس الأمريكي بايدن في التركيز بشكل أكبر على قضايا أخرى تخص السياسة الخارجية، خاصة التنافس مع الصين“.

وتابعت ”دقّ جرس الإنذار الأول في أوكرانيا خلال الربيع الماضي، عندما وافقت واشنطن، دون إشعار مسبق، على رفع المزيد من العقوبات الأمريكية المفروضة على أنبوب الغاز الروسي ”نورد ستريم 2“.

ولفتت إلى أن ”أنبوب الغاز الذي تبلغ قيمته 11 مليار دولار، وقارب على الانتهاء، ويمتد من بحر البلطيق إلى ألمانيا، يهدد بحرمان أوكرانيا من مليارات الدولارات، في صورة عائدات تحصل عليها كرسوم عبور؛ ما يجعل الاتحاد الأوروبي أكثر اعتمادا على موسكو في الطاقة“.

ونقلت الصحيفة عن أحد مستشاري الرئيس الأوكراني زيلينسكي، قوله، إن ”الالتزام الأمريكي بأمن أوكرانيا أصبح موضع شكوك واسعة، في ضوء كل الأحداث التي وقعت خلال الأشهر الماضية، من موافقة الولايات المتحدة على مشروع نورد ستريم 2، إلى الكارثة في أفغانستان. سوف يسعى الرئيس الأوكراني للحصول على ضمانات بأن واشنطن لن تتخلى عن كييف“.

من جانبه، قال ”نيكولاي باتروشيف“، أمين مجلس الأمن الروسي، إن واشنطن سوف تتخلى عن القيادة الأوكرانية الموالية للغرب، وأشار إلى أن النظام المخلوع في أفغانستان لم تنقذه حقيقة أنه كان حليفا للولايات المتحدة خارج إطار الناتو، وبالتالي فإن المصير ذاته ينتظر أنصار الخيار الأمريكي في أوكرانيا.

وختمت ”فاينانشال تايمز“ تقريرها بالقول إن ”هناك رسالة أخرى من مصدر مطلع على العلاقات الدبلوماسية الأمريكية الأوكرانية، تتمثل في أن كييف تطالب واشنطن ألا تتحول إلى أفغانستان جديدة، وألا يتم إلقاؤها أسفل الحافلة، إلا أنه من الواضح أن الأمريكيين لم يسمعوا الرسالة جيدا“.