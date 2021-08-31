طالبان: الهزيمة الأمريكية درس كبير للغزاة الآخرين

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أكدت حركة طالبان، الثلاثاء، بعد ساعات من مغادرة آخر القوات الأجنبية لأفغانستان أن هزيمة الولايات المتحدة شكلت ”درسا كبيرا للغزاة الآخرين ولجيلنا المستقبلي“.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد من مدرج مطار كابول ”إنه _أيضا_ درس للعالم“.

وعقد الناطق باسم طالبان مؤتمره الصحفي بعد ساعات على إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان ليلة الثلاثاء، لتطوى بذلك صفحة حرب استمرت عشرين سنة سيطرت في نهايتها حركة طالبان الأفغانية على البلاد مجددا.

وهنأ المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد _الثلاثاء_ الأفغان بانتصارهم بعد ساعات من مغادرة آخر القوات الأمريكية البلاد بعد تدخل عسكري دام عشرين عاما.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد من مدرج مطار كابول ”نهنئ أفغانستان… إنه نصر لنا جميعا“. وأضاف ”نريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والعالم، ونرحب بعلاقات دبلوماسية جيدة معهم جميعا“.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن ليلة الثلاثاء بُعيد إنجاز قوات بلاده انسحابها من أفغانستان أن الولايات المتّحدة ”ستعمل“ مع حركة طالبان الأفغانية إذا ”وفّت بتعهداتها“.

وقال بلينكن للصحفيين إن ”كل خطوة سنتخذها لن تستند إلى ما تقوله حكومة طالبان وإنما إلى ما تفعله للوفاء بتعهداتها“، مشددا على أن ما تطلبه الحركة من المجتمع الدولي من اعتراف أو دعم يجب أن ”تكتسبه“ عن جدارة واستحقاق.

وكان البنتاغون أعلن خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان ليل الإثنين، لتنتهي بذلك حرب استمرت 20 سنة.

آخر جندي أمريكي يغادر أرض #أفغانستان نشرت القيادة المركزية الأمريكية، صورة ليلية لآخر جندي أمريكي غادر أفغانستان. وقالت القيادة في تعليق على الصورة، ”اللواء ”كريس دوناهيو“، قائد الفرقة المجوقلة الـ 82، والذي يعتبر آخر عنصر من القوات الأمريكية يغادر أفغانستان. #Afghanistan pic.twitter.com/ICH2vs05vY — إرم نيوز (@EremNews) August 31, 2021

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحفي ”أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان“.

وأضاف الجنرال ماكنزي الذي تتبع أفغانستان لنطاق عمليات قيادته أن ”آخر طائرة سي-17 أقلعت من مطار كابول في الـ30 من آب/أغسطس“ في الساعة الـ9:29 بتوقيت غرينتش.

إلى ذلك، أعلن الجيش الأمريكي أنه أعطب قبل انسحابه من مطار كابول ليل الاثنين طائرات وآليات مدرعة ومنظومة دفاعية مضادة للصواريخ.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي إن قواته ”نزعت سلاح“ هذه الأعتدة؛ أي أعطبتها وجعلتها غير قابلة للتشغيل مرة أخرى.

وأضاف أن العتاد الذي تم تعطيله يشمل 73 طائرة، مؤكدا أن هذه الطائرات لن تحلق مرة أخرى.