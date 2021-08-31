السلطة القضائية الإيرانية تقر بانتهاكات سجن إيفين.. اعتقال شخصين وملاحقة آخرين

اعتقلت السلطات الإيرانية شخصين، وتجري ملاحقة آخرين، على خلفية ”فضيحة سجن إيفين“، بعد تسريب مقاطع فيديو تظهر عمليات تعذيب وعنف ضد المعتقلين.

وذكرت وكالة أنباء ”ميزان“ التابعة للقضاء: ”بعد أمر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي، المدعي العام في البلاد بالتحقيق بشأن ما حدث في سجن إيفين، صدرت أوامر باعتقال واستجواب 6 أشخاص على صلة بالانتهاكات داخل سجن إيفين“.

وأضافت الوكالة: ”حتى الآن اعتقال شخصين“.

وقال بيان صادر عن القضاء الإيراني: ”في التقارير المرسلة إلى رئيس السلطة القضائية، تم الكشف عن أن بعض المسؤولين في السجن ارتكبوا انتهاكات، كما أظهرت مقاطع الفيديو المسربة، وقد تم التحقيق فيها بالفعل في نفس الوقت، وجرى معاقبة أشخاص أو فصلهم عن العمل“.

وأضاف البيان أنه ”تم اعتقال بعض المتورطين وأفرج عنهم بكفالة“.

وبحسب وكالة ”ميزان“، أمر غلام حسين محسني إيجي، السلطات المختصة، بضرورة معاملة المخالفين في قضية عمليات التعذيب في سجن إيفين، ”بسرعة ودون أي تهاون“، مضيفا أنه ”يجب أن تستمر عمليات التحقيق“.

وكان البرلمان الإيراني أعلن يوم الاثنين عن عقده اجتماعا لمراجعة أبعاد الانتهاكات في سجن إيفين بعد زيارة عدد من نواب البرلمان للسجن.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية، فإن ”البرلمان كشف عن قيامه بمراجعة النظر في جميع المقاطع المتعلقة بسجن إيفين بحضور أعضاء من مجلس النواب وخبراء من القضاء والنيابة العامة والمسؤولين المعنيين، واتضح حدوث انتهاكات في بعض الحالات“.

كما علق رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بشأن زيارة مجموعة من النواب لسجن إيفين ومراجعة مقاطع الفيديو، قائلا: ”في هذه الزيارة، تم العثور على انتهاكات في بعض الحالات“، داعيا إلى ”إصلاحات هيكلية في السجون“.

وكانت جماعة إيرانية معارضة تدعى ”عدالة علي“ قد تمكنت الأسبوع الماضي من اختراق كاميرات المراقبة الأمنية في سجن إيفين شمال طهران، وحصلت على مقاطع فيديو وصور تظهر عمليات التعذيب والقسوة التي يتعامل بها رجال الأمن مع المعتقلين.

ويخضع سجن إيفين الذي يقع شمال طهران ويضم المئات من المعارضين السياسيين والناشطين والمحامين، لرقابة أمنية مشددة.

وطالب عدد من أعضاء البرلمان الإيراني، في وقت سابق، السلطات القضائية بإجراء إصلاحات جوهرية في الجهات الأمنية التي تسيطر على السجون في البلاد.