شاهد.. كريس دوناهيو آخر جندي أمريكي يغادر أرض أفغانستان

نشرت القيادة المركزية الأمريكية على حسابها في تويتر فجر الثلاثاء، صورة ليلية لآخر جندي أمريكي يغادر أرض أفغانستان.

وقالت القيادة في تعليق على الصورة ”صورة لـ اللواء في الجيش الأمريكي ”كريس دوناهيو“، قائد الفرقة المجوقلة الـ 82، والذي يعتبر آخر عنصر من القوات الأمريكية يغادر أفغانستان. وبمغادرته تم استكمال المهمة الأمريكية لإجلاء المواطنين الأمريكيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة الى الأفغان المعرضين للخطر“.

صورة لـ اللواء في الجيش الأميركي "كريس دوناهيو"، قائد الفرقة المجوقلة الـ 82، والذي يعتبر اخر عنصر من القوات الأميركية يغادر أفغانستان. وبمغادرته تم استكمال المهمة الأميركية (لإجلاء المواطنين الأميركيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة الى الأفغان المعرضين للخطر) pic.twitter.com/6xIddGuoiw — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) August 30, 2021

أعلن البنتاغون خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان ليل الإثنين، لتنتهي بذلك حرب استمرت 20 سنة سيطرت في أعقابها حركة طالبان على البلاد.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحافي ”أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان“.

وأضاف الجنرال ماكنزي الذي تتبع أفغانستان لنطاق عمليات قيادته أنّ ”آخر طائرة سي-17 أقلعت من مطار كابول في 30 آب/أغسطس“ في الساعة 9:29 ت غ.

وتابع ”إذا كانت عمليات الإجلاء العسكرية قد انتهت فإن المهمة الدبلوماسية الرامية للتحقّق ممّا إذا كان هناك مزيد من المواطنين الأمريكيين أو الأفغان المؤهلين الراغبين بالرحيل تتواصل“.

وأوضح الجنرال ماكنزي أنّه منذ 14 آب/أغسطس وحتى ليل الإثنين، أي خلال الـ18 يوماً الماضية، أخلت طائرات الولايات المتّحدة وحلفائها أكثر من 123 ألف مدني من مطار حامد كرزاي.

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين أن العالم سيحمل حركة طالبان مسؤولية تعهدها بتوفير ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

وقال بايدن في بيان صدر بعد ساعات من إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان إنه سيوجه كلمة للشعب الأمريكي بشأن الانسحاب بعد ظهر الثلاثاء.

وتبنى مجلس الأمن الدولي الإثنين، قرارا يدعو حركة طالبان إلى احترام ”التزاماتها“ من أجل خروج ”آمن“ لكل الذين يريدون مغادرة أفغانستان، دون المطالبة بإقامة منطقة آمنة كانت فرنسا دعت إليها.

وفي أول تعليق له على الانسحاب، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين، إنه بدأ فصل جديد من علاقة الولايات المتحدة بأفغانستان، عقب سحب واشنطن آخر جندي لها في البلاد بعد 20 عاما عملياتها الحربية في هذا البلد.

وأضاف بلينكن، ”إذا أمكننا العمل مع حكومة أفغانية جديدة بطريقة تضمن مصلحتنا القومية فسنفعل“، مشيرا إلى أن واشنطن علقت الوجود الدبلوماسي في كابول ونقلت العمليات إلى الدوحة.