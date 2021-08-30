بلينكن: بدأ فصل جديد من علاقة الولايات المتحدة بأفغانستان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين، إنه بدأ فصل جديد من علاقة الولايات المتحدة بأفغانستان، عقب سحب واشنطن آخر جندي لها في البلاد بعد 20 عاما عملياتها الحربية في هذا البلد.

وأضاف بلينكن، ”إذا أمكننا العمل مع حكومة أفغانية جديدة بطريقة تضمن مصلحتنا القومية فسنفعل“، مشيرا إلى أن واشنطن علقت الوجود الدبلوماسي في كابول ونقلت العمليات إلى الدوحة.

وأوضح أن واشنطن سوف تستخدم الدوحة مقرا للدبلوماسية الخاصة بأفغانستان وشؤونها القنصلية والمساعدات الإنسانية، مضيفا إن أي حوار أمريكي مع حكومة تقودها طالبان ستحركه مصالحنا الوطنية.

وقال إن بلاده ستواصل جهودها دون هوادة لمساعدة الأمريكيين والأفغان وآخرين على مغادرة أفغانستان إذا أرادوا، مشيرا إلى أن المساعدات لأفغانستان لن تصل عبر حكومة أفغانية وإنما من خلال وكالات مستقلة.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي تصريحا سبق وأن أدلى به الرئيس جو بايدن حيال تحميل حركة طالبان مسؤولية الخروج الآمن، قائلا ”واشنطن ستحمل طالبان مسؤولية تعهدها السماح للناس بمغادرة أفغانستان بحرية“.

وأكد المسؤول الأمريكي استمرار بلاده في العمل لمكافحة الإرهاب في المنطقة، مشيرا إلى أنها ستواصل الحفاظ على قدرات ”هائلة“ لمكافحة الإرهاب.