طالبان عن الانسحاب الأمريكي: بلادنا نالت استقلالها بالكامل

قال المتحدث باسم حركة طالبان قاري يوسف، في تصريح أدلى به لقناة ”الجزيرة“ القطرية الإثنين، إن آخر جندي أمريكي غادر مطار كابول، وبلادنا نالت استقلالها الكامل.

ويمثل التصريح أول تعليق من الحركة على إعلان القوات الأمريكية انسحابها الكامل من أفغانستان.

وبالتزامن مع هذا التصريح، قال مسؤول كبير في حركة طالبان، فجر الثلاثاء، تعليقاً على إنجاز القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان بعد حرب استمرّت 20 سنة، وانتهت باستعادة الحركة السيطرة على البلاد: ”لقد صنعنا التاريخ“.

وكتب أنس حقّاني في تغريدة على تويتر: ”لقد صنعنا التاريخ مرة أخرى. هذه الليلة انتهى احتلال الولايات المتّحدة وحلف شمال الأطلسي لأفغانستان والذي استمرّ 20 سنة. أنا سعيد جداً لأنّني بعد 20 سنة من الجهاد والتضحيات والمشقّات، أشهد بكل اعتزاز هذه اللحظات التاريخية“.

وقال الجيش الأمريكي، الاثنين، إن الولايات المتحدة أكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد نحو عشرين عاما من غزوها للبلاد، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على أمريكا.

وأعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية ذلك في مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع (البنتاغون)، بعد إرسال آخر قوات لإجلاء الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر، بعد عودة طالبان إلى السلطة، من العاصمة كابول.