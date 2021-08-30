واشنطن تحذّر بعد الانسحاب: مطار كابول بلا خدمات مراقبة جوية

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية الاثنين إن مطار كابول لم تعد به خدمات مراقبة للحركة الجوية الآن مع انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان وإن الطائرات المدنية الأمريكية ممنوعة من التحليق في أجواء ذلك البلد ما لم تحصل على تصريح مسبق.

وقالت الإدارة في بيان ”بالنظر إلى عدم وجود خدمات المراقبة الجوية وهيئة طيران مدني عاملة في أفغانستان، وكذلك المخاوف الأمنية المستمرة فإنه يُحظر على شركات الطيران المدنية الأمريكية والطيارين الأمريكيين والطائرات المدنية المسجلة في الولايات المتحدة العمل على أي ارتفاع فوق الكثير من أنخاء أفغانستان“. وكان الجيش الأمريكي قد قال هذا الشهر إنه تولى مسؤوليات مراقبة الحركة الجوية في كابول لتسهيل إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من أفغانستان.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن شركات الطيران المدني الأمريكية ”ربما تواصل استخدام مسار جوي على ارتفاع كبير قرب أقصى الحدود الشرقية (لأفغانستان) في عمليات التحليق. وأي شركة طيران مدني أمريكية تريد الطيران إلى أفغانستان أو منها أو في أجوائها عليها الحصول على تصريح مسبق من إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية“.

وكانت الإدارة أعلنت في 18 أغسطس آب أن شركات الطيران والطيارين المدنيين الأمريكيين يمكن أن يتوجهوا إلى كابول للقيام برحلات إجلاء أو إغاثة بموافقة مسبقة من وزارة الدفاع الأمريكية. وساعدت شركات الطيران الأمريكية في نقل آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم هذا الشهر لكنها قامت برحلات جوية من مطارات خارج أفغانستان.