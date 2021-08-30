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بعد 20 عاما على الغزو.. انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان
تاريخ النشر: 30 أغسطس 2021 20:42 GMT
تاريخ التحديث: 30 أغسطس 2021 20:50 GMT

بعد 20 عاما على الغزو.. انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان

قال الجيش الأمريكي اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة أكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد نحو عشرين عاما من غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على

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المصدر: رويترز

قال الجيش الأمريكي اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة أكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد نحو عشرين عاما من غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على أمريكا.
وأعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية ذلك في مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع (البنتاغون) بعد إرسال آخر قوات لإجلاء الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر بعد عودة طالبان إلى السلطة من العاصمة كابول.

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