قال الجيش الأمريكي اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة أكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد نحو عشرين عاما من غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على أمريكا.
وأعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية ذلك في مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع (البنتاغون) بعد إرسال آخر قوات لإجلاء الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر بعد عودة طالبان إلى السلطة من العاصمة كابول.
تاريخ النشر: 30 أغسطس 2021 20:42 GMT
تاريخ التحديث: 30 أغسطس 2021 20:50 GMT
بعد 20 عاما على الغزو.. انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان
قال الجيش الأمريكي اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة أكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد نحو عشرين عاما من غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على
قال الجيش الأمريكي اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة أكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد نحو عشرين عاما من غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على أمريكا.